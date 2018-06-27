Сборная Китая по футболу не сумела отобраться на мировое первенство

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Около 100 тыс. китайских болельщиков приехали в Россию, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила журналистам второй секретарь по делам образования посольства Китая в России Цзян Мин.

"Около ста тысяч наших соотечественников приехали в Россию на чемпионат мира по футболу, - сказала Цзян Мин. - Мы открыли специальное консульство для них. Можем сказать, что Россия очень хорошо подготовилась к этому турниру, мы благодарны всем причастным к организации за отличную работу".

Матчи чемпионата мира проходят в 11 городах России. Сборная Китая по футболу не сумела отобраться на мировое первенство.