Игнашевич: система видеопомощи арбитрам уменьшит число провокаций в футболе

Чемпионат мира в России - первый крупный турнир сборных, на котором используется VAR (система видеопомощи арбитрам)

НОВОГОРСК /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) уменьшит число провокаций в футболе. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал защитник сборной России Сергей Игнашевич.

Чемпионат мира в России - первый крупный турнир сборных, на котором используется VAR. Система позволяет влиять на решения в спорных моментах: при нарушении правил при забитом мяче, в эпизодах с назначением пенальти, при ошибочном удалении и ошибках в определении игрока, нарушившего правила. Команда видеоассистентов может порекомендовать главному арбитру в поле просмотреть спорный эпизод, как и арбитр может попросить помощь VAR.

"Думаю, провокаций станет гораздо меньше. Есть VAR, и сейчас играть аккуратнее стали не только защитники, но и нападающие", - отметил Игнашевич.

Тестирование VAR было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный двухлетний срок в ряде национальных первенствах, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России.

Сборная России продолжает подготовку к матчу 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Встреча пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".