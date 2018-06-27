СМИ: в Египте планируют расследовать причины поражения сборной на ЧМ-2018

КАИР, 27 июня. /ТАСС/. Комитет по делам молодежи и спорта Палаты представителей (парламента) Египта намерен создать комиссию для расследования причин, которые привели к поражению национальной сборной во всех трех матчах группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Официальное заявление об этом было обнародовано во вторник вечером, передает издание Al Watan.

Как считает глава комитета Мухаммед Фараг Амер, "вся ответственность за унизительное выступление сборной, продемонстрировавшей на чемпионате свою слабость, лежит на главном тренере команды Экторе Купере, игроках, а также Египетской футбольной ассоциации (EFA)".

Как на нарушение депутаты указали на доступ представителей общественности, в том числе артистов и бизнесменов, к местам размещения спортсменов, "которые вместо того, чтобы сосредоточить свои силы на подготовке к игре, отвлекались на общение с посторонними". На это в Каире обратили внимание еще в самом начале чемпионата, когда тренер сборной и игроки жаловались, что вопреки регламенту и правилам, в отель проходили не имеющие отношения к команде люди и фотографировались с игроками, отвлекая их от тренировки.

Комитет парламента Египта планирует расследовать и факт нарушения соглашения между парламентом и EFA о формировании независимой комиссии, задачей которой было обеспечение прозрачной продажи билетов на матчи сборной.

Выбор базы

Недовольные выступлением команды парламентарии хотят также понять, почему в качестве места базирования спортсменов был выбран город Грозный, расположенный далеко от городов проведения матчей. "В результате необходимость каждый раз преодолевать большие расстояния приводила к лишней физической усталости египетской команды", - утверждается в заявлении.

При этом президент Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида в интервью ТАСС ранее заявлял, что выбором площадки занималась техническая группа во главе с тренером Купером, а эксперты остались довольны условиями в столице Чеченской республики. Тогда же он рассказал, что в качестве альтернативных площадок рассматривались Казань и Санкт-Петербург.

Расследование поражения

Ранее в понедельник представители Комитета по делам молодежи и спорта парламента призвали руководство футбольной ассоциации страны уйти в отставку, однако во вторник вечером последовало заявлении EFA о том, что "ассоциация не видит за собой никаких нарушений и в отставку подавать не будет". В среду днем в штаб-квартире ассоциации пройдет пресс-конференция, на которой будут подведены итоги участия сборной в ЧМ-2018 в России.

Сборная Египта на чемпионате в России потерпела поражение во всех трех играх отборочного тура, уступив Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2), и заняла последнее место в группе.