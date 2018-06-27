Игнашевич: сборная Испании сильна командной игрой, угрозу представляют все игроки атаки

Команды России и Испании сыграют в 1/8 финала чемпионата мира

НОВОГОРСК /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Испании по футболу сильна командной игрой, угрозы можно ожидать от всех игроков группы атаки. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал защитник сборной России Сергей Игнашевич.

Сборные России и Испании сыграют в 1/8 финала чемпионата мира. В понедельник в заключительном матче группового этапа российская команда проиграла сборной Уругвая со счетом 0:3.

"У сборной Уругвая есть два ярко выраженных атакующих игрока - Эдинсон Кавани и Луис Суарес. Сборная Испании сильна своей командной игрой, угрозы можно ожидать не только от Диего Косты, но и от остальных атакующих игроков. Это усложняет задачу", - отметил Игнашевич.

Наряду с Диего Костой в заявке сборной Испании есть еще два форварда - Яго Аспас и Родриго. "Сборная Испании играет в одного форварда, но это роскошь - иметь трех таких нападающих. Диего Коста устает, выходит Родриго, тоже скоростной и силовой форвард. Ему на помощь потом выходит Аспас - совсем другого плана, это усложняет жизнь защитникам", - сказал Игнашевич, назвав разноплановость группы атаки козырем испанской сборной.

Ностальгии по предыдущим матчам с испанцами нет

Сборная Испании заняла первое место в группе B, где ее соперниками были команды Португалии (3:3), Ирана (1:0) и Марокко (2:2). "Команда играет в тот же футбол, что и в последние годы. Защитники высоко "поджимают", это дает возможность контратакующей команде иметь моменты, что мы видели на групповом этапе. Надеюсь, мы этими минусами воспользуемся", - сказал Игнашевич.

"Наша задача - подготовиться и сыграть на максимуме своих возможностей, даже чуть больше", - добавил он.

Для Игнашевича предстоящий матч станет третьим в карьере против испанцев после товарищеского матча в 2006 году (0:0) и полуфинала чемпионата Европы в 2008 году (0:3). "Вообще не вспоминаю те матчи. Сейчас мысли только о предстоящей игре, никакой ностальгии нет", - сказал защитник.

Встреча пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники". "То, что мы сыграем в "Лужниках", пожалуй, единственный плюс того, что мы заняли второе место в группе", - сказал Игнашевич в заключение.