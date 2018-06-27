Марадона отказался от медицинской помощи после осмотра врачей

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Аргентины почувствовал себя плохо во время игры аргентинцев с командой Нигерии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Петербургские врачи, дежурившие во вторник на стадионе "Санкт-Петербург Арена" на матче сборных Аргентины и Нигерии, измерили пульс бывшему футболисту сборной Аргентины Диего Марадоне, почувствовавшему себя плохо. Как отметили ТАСС в пресс-службе городской станции скорой помощи, от дальнейшего осмотра экс-нападающий отказался.

"На стадионе дежурят врачи скорой помощи. Врач проверил бывшему футболисту пульс, от дальнейшей помощи или осмотра Марадона отказался", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ранее стало известно, что экс-нападающий сборной Аргентины почувствовал себя плохо в перерыве матча чемпионата мира, который его команда проводила с командой Нигерии. От этой игры зависел выход латиноамериканцев в 1/8 финала ЧМ-2018. К перерыву аргентинцы вели со счетом 1:0, однако очевидного преимущества не имели. В результате, соотечественники Марадоны победили со счетом 2:1.

Некоторые СМИ писали о том, что Марадона был госпитализирован со стадиона в Петербурге, но позднее он сам опроверг эти слухи, объяснив, что причиной недомогания была боль в шее.