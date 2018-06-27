Times предупредила британцев о надвигающемся "пивном кризисе"

Одной из причин сложившейся ситуации стал успех сборной Англии на чемпионате мира по футболу в России, которая досрочно обеспечила себе выход из группы

ЛОНДОН, 27 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Нехватка углекислого газа в Европе и комбинация таких факторов, как жара и чемпионат мира по футболу, привели к первым случаям ограничения продажи пива и газированных напитков в Великобритании. Об этом пишет в среду газета The Times, которая называет происходящее надвигающимся "пивным кризисом".

По информации издания, компания Booker, один из крупнейших поставщиков напитков для британских пабов, ресторанов и магазинов, ограничила объемы реализуемой продукции 10 ящиками пива, 5 ящиками сидра и безалкогольных напитков в одни руки. Причиной сложившейся ситуации стала редкая комбинация факторов - чрезвычайно жаркая погода, установившаяся в Великобритании, успешное выступление сборной Англии на чемпионате мира по футболу в России, которая досрочно обеспечила себе выход из группы и дефицит в Северной Европе CO2.

Бесцветный, не имеющий запаха газ, поступает в пищевую промышленность, в том числе для газификации напитков, с заводов, производящих аммиак. Сразу пять таких предприятий на севере Европы закрылись на техобслуживание как раз в период проведения мирового чемпионата, когда спрос на такие напитки значительно возрастает.

Британская компания Wetherspoon, владеющая почти тысячью пабами в Соединенном Королевстве и Ирландии, признала, что сложившееся положение вещей "бесспорно станет проблемой", в то время, как лондонская пивоварня Beavertown не исключила, что ей придется приостановить производство на этой неделе.

Как говорится в статье, представители британских пабов и ресторанов надеются, что ситуация улучшится в следующем месяце, однако сетуют на недостаток оперативной реакции со стороны производителей углекислого газа.

Согласно данным Британской ассоциации пива и пабов, только на групповой стадии ЧМ в России фанаты сборной Англии дополнительно выпьют 14 млн пинт пива (английская пинта составляет 568 мл).