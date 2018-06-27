Футболист сборной Англии Роуз выразил сожаление о своем решении не привозить семью в РФ

Перед чемпионатом мира Роуз сообщал, что не привезет свою семью в Россию из-за боязни расистских инцидентов

ТАСС, 27 июня. Защитник сборной Англии по футболу Дэнни Роуз, который перед началом чемпионата мира принял решение оставить свою семью в Англии, заявил, что жалеет о своем решении. Слова спортсмена приводит британская газета The Guardian.

Ранее Роуз сообщал, что не привезет свою семью в Россию из-за боязни расистских инцидентов. Как отмечает издание, игрок смягчил свою позицию после матчей в Волгограде и Нижнем Новгороде. Футболисты команды в дни отдыха встречаются со своими семьями.

"Сначала я просто хочу попасть в состав, после этого я буду положительно настроен по вопросу приезда моих родных в Россию. Сейчас я бы определенно хотел, чтобы моя семья была здесь. Надеюсь, мы победим в четверг, затем выиграем следующую игру, кто бы не стал нашим соперником", - заявил Роуз.

"У нас в команде бывают семейные дни в выходные, нашим семьям было позволено приехать к нам в отель. Да, это непросто, когда вокруг тебя все отдыхают со своими семьями. Но эти три недели я решил посвятить свою жизнь сборной Англии и тому, чего мы пытаемся добиться. Поэтому я себя чувствую нормально, я не на грани нервного срыва или чего- либо подобного", - добавил защитник.

В заключительном матче группового раунда в четверг сборная Англии в Калининграде сыграет с командой Бельгии. В двух матчах турнира сборная Англии обыграла команды Туниса (2:1) и Панамы (6:1) и обеспечила себе выход в плей-офф. Роуз пропустил игру с тунисцами, но вышел на поле в матче с панамцами и сыграл 21 минуту.