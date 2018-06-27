Областной минспорт: после ЧМ в Ростове увеличится число записавшихся в футбольные секции

Заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области рассказала, что футбольные школы будут готовы принять всех желающих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира, матчи которого проходят в том числе в Ростове-на-Дону, должен вызвать рост числа местных детей и юношей, желающих заниматься футболом. Об этом сообщила журналистам заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлана Гадарова.

"У нас уже отмечалось увеличение потока желающих записаться в спортивные образовательные учреждения после Олимпийских игр в Сочи, после этого чемпионата мира число ребят, желающих играть в футбол, также, думаю, увеличится", - сказала Гадарова.

"В Ростовской области большое количество учреждений занимается подготовкой юных футболистов. С началом учебного года мы будем готовы записать всех желающих. В рамках программы наследия ЧМ-2018 Ростовская область получит шесть тренировочных площадок, которые будут переданы детским юношеским спортивным школам", - подытожила одна из руководителей ростовского спорта.

В Ростове-на-Дону уже состоялись четыре матча чемпионата мира по футболу: Бразилия - Швейцария (1:1), Уругвай - Саудовская Аравия (1:0), Мексика - Южная Корея (2:1) и Исландия - Хорватия (1:2). 2 июля на "Ростов-Арене" пройдет матч 1/8 финала.