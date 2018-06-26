Хусаинов: судья Карасев работой на игре ЧМ заслужил назначение на матч плей-офф

Бывший арбитр международной категории оценит дебют Карасева на мировых первенствах

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российский арбитр Сергей Карасев своей работой на матче группового этапа чемпионата мира между сборными Австралии и Перу (0:2) показал, что достоин назначения на игры плей-офф турнира. Такое мнение ТАСС высказал бывший судья международной категории Сергей Хусаинов.

"В самом начале игры был эпизод, когда в единоборстве игрок австралийской сборной непреднамеренно, без умысла и агрессии, въехал бутсой в плечо сопернику. По всем критериям, это прямая красная карточка, но Карасев сумел разобраться в этой ситуации и не стал ломать игру, ограничившись предупреждением. Это говорит о том, что он не только хорошо знает правила, но и понимает дух игры. Любое решение, касающееся дисциплинарных санкций, может повлиять на ход игры, это надо понимать", - пояснил Хусаинов.

Ассистентами Карасева были Антон Аверьянов и Тихон Калугин. "Вся бригада провела игру уверенно, - считает эксперт. - Некоторые шероховатости были, но не каждый день работаешь на таких играх, а для роста арбитра и его мастерства важно иметь возможность регулярно судить матчи с высоким накалом спортивных страстей и большим количеством технико-тактических действий. В национальном чемпионате у Сергея таких практик практически не было, поэтому ему было значительно тяжелее, чем тем арбитрам, которые работают в сильных чемпионатах".

"Карасев заслуживает отработать матч плей-офф, - считает эксперт. - Если наша сборная не пройдет стадию 1/8 финала, а дальше выйдут лидеры, то кандидатура российской бригады будет приоритетной. В Германии, Португалии, Испании очень хорошие арбитры, но они же не могут работать на матчах своей сборной. Есть еще турецкий арбитр (Джюнейт Чакыр - прим. ТАСС), так как сборная Турции не участвует в чемпионате мира, его можно назначать на любые матчи, но в этом отношении Сергей Карасев тоже привлекательная фигура для судейского комитета".

Российский судья принимает участие в чемпионате мира впервые с 2006 года. Тогда на турнире в Германии работал Валентин Иванов.