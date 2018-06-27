Жаркая погода ожидается 28 июня в городах, принимающих матчи ЧМ-2018

В Волгограде и Саранске пройдут небольшие дожди, в Калининграде - облачно, в Самаре - без осадков

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Жаркая погода ожидается в Волгограде, Самаре, Калининграде и Саранске, принимающих в четверг, 28 июня, матчи чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС в среду сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"28 июня в Волгограде будет очень жарко - 36 градусов и кратковременный дождь. 29 градусов ожидается в Самаре, но там обойдется без осадков. В Калининграде будет облачно, но жарко - 28 градусов. Небольшие осадки и 27 градусов тепла в четверг прогнозируются в Саранске", - сказала собеседница агентства.

В четверг команды Японии и Польши встретятся в 17:00 в Волгограде, матч между сборными Сенегала и Колумбии пройдёт в Самаре в 18:00, команды Англии и Бельгии сыграют в Калининграде в 20:00. Сборные Панамы и Туниса встретятся в Саранске в 21:00.

Гидрометцентр будет в ежедневном режиме уведомлять спортсменов и болельщиков о погоде в городах, где проводятся турниры ЧМ-2018. Информация о прогнозах погоды будет доступна как на русском, так и на английском языках. Кроме того, все прогнозы также будут оперативно размещаться на сайте Росгидромета.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.