Все футболисты сборной России занимаются в общей группе, за исключением Ерохина

Полузащитник российской команды пропустил занятие из-за проблем со стопой

НОВОГОРСК /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной России, за исключением полузащитника Александра Ерохина, тренируются в общей группе в подмосковном Новогорске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В понедельник сборная России уступила команде Уругвая со счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Во вторник российские футболисты провели восстановительную тренировку на территории учебно- тренировочного центра "Новогорск". Ерохин пропустил занятие из-за незначительных проблем со стопой. Во вторник в общую группу вернулся полузащитник Алан Дзагоев, получивший повреждение мышц задней поверхности бедра 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0).

"Как и вчера, в общей группе не тренируется Ерохин, его по-прежнему беспокоит стопа. Дзагоев работает в общей группе с небольшими ограничениями", - сказал журналистам пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная России сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".