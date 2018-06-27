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27 июня, 11:27
СМИ: скауты "Барселоны" просмотрят игрока сборной России Головина в матче с испанцами
Александр Головин
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Встреча 1/8 финала чемпионата мира пройдет в "Лужниках" 1 июля

ТАСС, 27 июня. Представители "Барселоны" будут просматривать полузащитника московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Александра Головина на матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Об этом сообщает портал Mundo Deportivo.

Ранее СМИ сообщали об интересе к 22-летнему игроку со стороны лондонских "Челси" и "Арсенала", а также "Монако" и туринского "Ювентуса".

Как отмечает издание, цена трансфера футболиста является приемлемой для каталонского клуба. Кроме того, он подходит под требования главного тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде. Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет выручить от продажи Головина от €25 млн до €30 млн.

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В сезоне-2015/16 он был признан лучшим молодым игроком чемпионата России. В текущем сезоне полузащитник провел 43 матча во всех турнирах, забив семь мячей и отдав шесть результативных передач.

Головин провел два матча в составе сборной России на домашнем чемпионате мира, отметившись голом и двумя результативными передачами. В 1/8 финала сборная России сыграет с командой Испании. Встреча пройдет на стадионе "Лужники" в Москве 1 июля.

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