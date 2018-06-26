Седрик: каждый следующий матч на ЧМ будет своеобразным финалом для сборной Португалии

Защитник отметил, что его команде нужно подтверждать статус чемпионов Европы на мировом первенстве

В понедельник сборная Португалии в заключительном матче группового этапа сыграла вничью с командой Ирана со счетом 1:1 и заняла второе место в группе В.

КРАТОВО /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Португалии по футболу Седрик Суареш считает, что для португальской команды каждый следующий матч на стадии плей-офф чемпионата мира станет своеобразным финалом. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Безусловно, групповой этап был неимоверно сложным для сборной Португалии, но таким же сложным он был для всех команд, которые приехали на чемпионат мира. Команда заслуженно вышла в 1/8 финала, выполнила свою цель, но теперь нам нужно двигаться дальше. Португальская команда выходит на финишную прямую, и на этой дистанции каждый следующий матч на чемпионате мира станет своеобразным финалом для нашей сборной. Мы являемся действующими чемпионами Европы, и наша задача - подтвердить уровень на мировой арене", - сказал Седрик.

В 1/8 финала чемпионата мира португальцы сыграют с уругвайцами. В среду португальская команда провела очередную тренировку на базе в подмосковном Кратове.

"Уругвай имеет в составе отличных игроков, они дважды были чемпионами мира, и ни для кого не секрет, что игра не станет легкой ни для нашей сборной, ни для команды соперника. На турнире они не только не потерпели ни одного поражения, но и не пропустили не единого мяча, однако у нас есть свои сильные стороны, которые, я уверен, позволят как минимум достойно противостоять сопернику", - отметил футболист.

Сборная Португалии должна улучшить игру в плей-офф

Седрик считает, что футболисты сборной Португалии должны по-особенному настроиться на игры плей-офф мирового первенства.

"Мы должны забыть групповой этап чемпионата мира, ведь мы открыли новую страницу турнира под названием "плей-офф". Теперь мы должны изменить свое отношение к игре, потому что здесь уже нет права на ошибку или недооценку соперника. Самое главное сейчас - выиграть у Уругвая, нужно быть максимально сконцентрированными и подготовленными к игре", - сказал Седрик.

"Нужно быть максимально подготовленными. Сборная Уругвая состоит не только из Эдисона Кавани и Луиса Суареса. Там подобран состав игроков мирового уровня. Я хорошо знаком с многими из них, поэтому, как я уже сказал, у нас есть несколько дней, чтобы подготовиться и проявить свои лучшие качества в игре 1/8 финала", - добавил футболист.

Также защитник отметил, что для него было непринципиально, с кем играть на стадии 1/8 финала. "Для меня было непринципиально, с какой сборной играть на стадии 1/8 финала чемпионата мира. Мы не можем выбирать себе соперника, и нашей задачей является подготовка к тому сопернику, который нам выпал. Я от всей души желаю удачи сборной России на стадии плей-офф чемпионата мира, но повторюсь, что нам в первую очередь нужно концентрироваться только на себе самих", - заключил футболист.

Матч между сборными Уругвая и Португалии состоится 30 июня в Сочи.