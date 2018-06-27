Столько билетов приобрели граждане Японии на матч третьего тура группового раунда против колумбийцев

ВОЛГОГРАД, 27 июня. /Корр. ТАСС Николай Сытарь/. Порядка 3 тыс. футбольных болельщиков из Японии ожидается на матче сборной этой страны с командой Польши в рамках чемпионата мира. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу в Волгоградской области.

"Матч Япония - Польша посетят около 3 тысяч болельщиков из Страны восходящего солнца. Мы судили по тем билетам, которые выкупили японские болельщики", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Волгограде с 27 по 29 июня будет работать временное консульство Японии.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира Япония - Польша состоится в Волгограде 28 июня. После двух туров в группе H первое место занимает сборная Японии (4 очка), далее идут команды Сенегала (4), Колумбии (3) и Польши (0).