Потерявшийся в Екатеринбурге болельщик из Мексики Хавьер нашелся

Сообщается, что Хавьер заблудился в районе Южного автовокзала и обратился к полицейским за помощью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Потерявшийся болельщик из Мексики Хавьер, которого на весь мир прославила его картонная копия, нашелся в Екатеринбурге. Он заблудился в районе Южного автовокзала и обратился к полицейским за помощью, сообщил ТАСС эксперт, знакомый с ситуацией вокруг чемпионата мира по футболу в регионе.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что полицейские устанавливают местонахождение мексиканского болельщика.

"Хавьер нашелся, он жив и здоров. Он заблудился в районе Южного автовокзала и обратился за помощью к полицейским. Чтобы больше Хавьер не потерялся, сотрудники полиции доставляют его к друзьям до "Екатеринбург-Арены", - сказал собеседник агентства.

Ранее в интернете стал популярен футбольный болельщик Хавьер, которого жена не отпустила в Россию на чемпионат мира по футболу, но друзья сделали его картонный портрет в натуральную величину, назвали "картонным Хавьером" и стали возить с собой на все матчи на автобусе. Позже настоящего Хавьера увидели в Воронеже, где мексиканцы остановились по пути в Ростов-на-Дону.

Друзья болельщика Хавьера ранее сообщили ТАСС, что вместе с ними приедут в Екатеринбург, чтобы 27 июня поболеть за свою команду в мачте чемпионата мира по футболу против шведов.