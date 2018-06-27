Сборная Сенегала прилетела в Самару на матч чемпионата мира против команды Колумбии

Матч Сенегал - Колумбия пройдет на "Самара-Арене" в четверг

САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Сенегала прилетели в Самару на заключительный матч группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Колумбии, передает корреспондент ТАСС.

Матч между сборными Колумбии и Сенегала пройдет на стадионе "Самара-Арена" 28 июня. Начало игры - 17:00 мск.

Сенегальские футболисты заселились в отель "Lotte Hotel", где ранее жили сборные Уругвая, Коста-Рики и Дании.

После двух туров в группе H первое место занимает сборная Японии (4 очка), далее идут команды Сенегала (4), Колумбии (3) и Польши (0).