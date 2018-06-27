Прибывшие в Екатеринбург иностранные болельщики отметили удобство российских поездов

Мексиканские и шведские футбольные фанаты прибыли в Екатеринбург на матч группового этапа чемпионата мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Мексиканские и шведские футбольные фанаты, которые прибыли в Екатеринбург на поезде болельщиков на матч группового этапа чемпионата мира между сборными Мексики и Швеции, считают российские поезда удобными для путешествий. Такое мнение высказали в беседе с ТАСС порядка 20 болельщиков обеих команд. "Мы решили поехать на матч поездом, потому что это довольно весело, интересный опыт. Я впечатлен путешествием на поезде, все очень здорово, а кроме того, большим сюрпризом стало то, что поезд приходит на каждую из станций минута в минуту. Я не могу сказать того же о шведских поездах", - рассказал журналистам болельщик сборной Швеции Джейкоб Нареди

Прибывшие в Екатеринбург на матч болельщики сборной Мексики разучивают "калинку-малинку" pic.twitter.com/wn9YqSQ0zW — Ольга (@WafABFiDz7Lub6i) 27 июня 2018 г.

Путешествие на поезде стало особенным опытом и для мексиканских футбольных фанатов. "В Мексике поездов нет, поэтому для нас это совершенно новый опыт. Мы ехали порядка 26 часов, все достаточно комфортно", - отметила в беседе с ТАСС болельщица сборной Мексики Аврора Парельс. Болельщики отмечают, что плюсом такого путешествия также является бесплатный проезд в поезде между городами. "Это необычный опыт для меня, ведь в Мексике я путешествую только на автомобиле или самолетом. Мне очень понравилось ехать на поезде, я смог посмотреть Россию. Что касается удобства - все на высшем уровне, от спального места до туалета", - подчеркнул мексиканец Улисес Эрнандо Родригес. Некоторые болельщики успели даже потанцевать в купе. "Мы выбрали поезд, потому что это бесплатно, но, как оказалось, еще и очень удобно. Мы взяли с собой колонки, включили их, пели и танцевали в купе", - рассказал ТАСС болельщик сборной Мексики Даниэль Хасу, который приехал на матч в Екатеринбург с тремя друзьями. Болельщики поражены гостеприимством россиян Шведский болельщик Хендрик Линдстом отметил, что удивлен добротой людей в России. "У меня не было стереотипа о том, что люди здесь неприветливы, но я не ожидал такого радушия", - рассказал он.

Мексиканец Самуэль Парельс отметил, что раньше у него было представление о россиянах как о холодных и закрытых людях. "Большим сюрпризом стало то, что люди здесь совсем не такие - они добрые, милые, приветливы с нами", - сказал он.

Футбольные фанаты сборной Мексики прибыли в Екатеринбург на поезде болельщиков pic.twitter.com/UNUb4a0nlD — Ольга (@WafABFiDz7Lub6i) 27 июня 2018 г.