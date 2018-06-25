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27 июня, 11:36
"Найти слабые места у сборной Испании можно всегда"
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Бывшие игроки сборной России по футболу ответили ТАСС на главные вопросы перед историческим матчем

Сборная России готовится к своему первому в истории матчу плей-офф чемпионата мира — 1 июля в "Лужниках" команде Станислава Черчесова предстоит сыграть в 1/8 финала с испанцами. 

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Есть ли слабые места у испанцев?

Роман Павлюченко (нападающий сборной России в 2003–2012 годах): "Стиль игры испанцев остается тем же, у них есть футболисты, которые играли в 2008 году (российская сборная проиграла испанцам в полуфинале чемпионата Европы со счетом 0:3 — прим. ТАСС). Это команда, у которой невозможно отобрать мяч. У нее с годами меняются игроки, но не их стиль, поэтому нашей команде будет тяжело. У нас есть главный тренер, который готовит команду, он расскажет ребятам про соперника. Мне кажется, пускай слабых мест у испанцев немного, но найти их можно всегда, это все понимают, поэтому нам по силам обыграть Испанию, с ней можно играть, просто надо серьезно подготовиться".

Игорь Корнеев (полузащитник сборных СССР, СНГ и России в 1991–1994 годах, помощник главного тренера в 2006–2010 годах): "Нужно делать самые серьезные выводы из поражения от Уругвая, потому что Испания является одной из команд, которая любит помногу держать мяч и способна тем самым раскачать любую оборону. Нужно очень грамотно и плотно играть в обороне, чтобы не дать испанцам получить некоторые преимущества в открытых зонах. Думаю, что нашей команде нужно хорошо подготовиться в плане оборонительных действий".

Ролан Гусев (полузащитник сборной России в 2000–2005 годах): "В первую очередь, с такими командами и исполнителями цена ошибки очень велика. Эти обрезы и поперечные передачи такие соперники не простят, а реализуют в голы. С такими командами, как сборная Испании, нужно сыграть просто безупречно и нужно практически прыгнуть выше головы. Потому что в мастерстве, контроле мяча мы им однозначно уступаем. Мы можем только навязать испанцам борьбу на каждом участке поля, иметь хорошие физические кондиции. Ну и в обороне не совершать ошибки, за которые нас не простят". 

Дмитрий Попов (полузащитник сборной России в 1992–1998 годах): "Испанцы на бумаге выше классом, чем мы, они — фавориты в этой игре. Но, учитывая, как проходит чемпионат и сколько сюрпризов происходит, я ничему не удивлюсь в этом противостоянии. Сборная Испании показала, что имеет достаточно много проблемных мест, они не выглядят уверенно, над ними будет довлеть ответственность за результат. У нашей команды, я считаю, никакого психологического давления быть просто не может, ведь задача выполнена, а дальше может быть только подвиг. Несмотря на то что испанцы являются фаворитами, у нашей команды есть шансы, потому что сборная Марокко, например, очень хорошо показала, в чем проблемы испанцев".

Какое впечатление производит соперник? 

Павлюченко: "Если посмотреть последние игры, Испания не так хорошо выглядит. Марокканцы забили ей два гола, их оборону можно вскрывать — почему мы не можем это повторить? Сейчас у них хорошая атака, Диего Коста — человек, который регулярно забивает. Вообще, это не Аргентина или Португалия, где есть Месси и Роналду, у испанцев лидер — это вся команда".

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Гусев: "Смена тренера на испанцах никак не сказалась: там собраны все профессионалы, и их дело — выходить на поле и играть. Это они не обсуждают, а играют в свой футбол. В испанской прессе эта смена очень сильно муссировалась, но мы видим, что испанцы вышли из своей не самой простой группы с первого места. Сборные Марокко и Ирана — очень непростые соперники, которые зубами выгрызали все вокруг, боролись. И испанцам было непросто".

Корнеев: "У сборной Испании каждый игрок, если ему дать свободу, может что-то сотворить. Диего Коста является одним из топовых нападающих, который может из ничего сделать гол. Против него будет очень тяжело играть. Он бразилец, и своей уличной ментальностью он немного напоминает уругвайца Луиса Суареса, для таких игроков все средства хороши. В этом плане нужно быть с ним предельно аккуратным — он может и упасть, чтобы достичь своей цели. В матче с португальцами Диего Коста показал, насколько он хорош.

Сборная Испании больше опасна не классом своих игроков, а командной игрой. Но тем не менее испанцы имеют некоторые проблемы в защите. Они пропустили уже больше трех мячей, что для них не очень характерно. И наверняка у нас будут какие-то шансы, которые должны быть использованы".

Попов: "Понятно, что организация игры сборной Испании в большей степени зависит от Андреса Иньесты и Давида Сильвы, это их зона ответственности. Завершение атак — это, конечно, Диего Коста, хотя мы видим, что и Яго Аспас выходит очень настырно и имеет свои моменты. Считаю, что это ключевые игроки, вокруг которых будет строиться игра, хотя она уже давно и всегда так строится у сборной Испании".

Какую тактику избрать россиянам?

Павлюченко: "Скорее всего, мы будем играть вторым номером, сделаем акцент на оборону, а дальше будем убегать в контратаки. С такой командой нельзя бежать в атаку, они вскроют оборону за два-три паса, поэтому нужно играть компактно и ждать момента. У нас есть футболисты, которые могут убежать или хорошо сыграть в воздухе и зацепиться за мяч — это, например, Артем Дзюба".

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Корнеев: "Не думаю, что сборная России отдаст инициативу, — испанцы, учитывая систему, по которой они играют, сами ее заберут. С испанцами тяжело играть в наш футбол, поскольку соперник, имея футболистов, специализирующихся в заполнении свободных зон, могут нас наказать. Нужно сыграть не то что от обороны, но постараться минимизировать свои риски и не позволить сопернику расшатать себя".

Гусев: "Первым номером россияне точно не рискнут с испанцами играть, это будет самоубийственно. Наши будут встречать соперника в центральной зоне. Надо с соперником играть очень плотно, у каждого игрока быть "на ноге", чтобы у него было минимум времени на принятие решения. Потому что если будем давать испанцам свободные зоны и позволять обыгрывать "один в один", то возникнут проблемы".

Попов: "На игру нужно выходить с конкретной задачей и очень строго придерживаться этого плана. Если играть в свое удовольствие, то можно получить пять мячей в свои ворота. Нужно построить игру так, чтобы сыграть на слабых сторонах испанцев. Они у них есть — там будут зоны, будет куда бежать, то есть у наших будет возможность проводить хорошие контратаки. При этом нужно будет очень компактно играть в обороне и ни в коем случае не давать пространства и времени игрокам испанцев, потому что у них футболисты очень высокого класса.

Если давать испанцам поднимать голову и принимать решения, то будет очень тяжело. Это абсолютно очевидные вещи, но тяжело их будет исполнить, однако каждый должен понимать, что такие козыри у нас в этой игре будут. Это все еще будет замешано на бешеной поддержке наших болельщиков, 80 тысяч в "Лужниках" — это определенный плюс. Единственное — не сыграл бы он такую плохую шутку с нашей командой, когда погонят болельщики вперед, но это как раз задача тренерского штаба — принять четкий план и реализовать его".

Спортивная редакция ТАСС

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