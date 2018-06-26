Марадона объяснил причины плохого самочувствия на матче Нигерия - Аргентина

ТАСС, 27 июня. Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона опроверг информацию о своей госпитализации после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира между аргентинцами и нигерийцами.
"Хочу сказать всем, что я в порядке и не был госпитализирован. Во время игры у меня сильно разболелась шея и кружилась голова. В перерыве матча меня осмотрел врач, он посоветовал мне покинуть игру до начала второго тайма, но я хотел остаться, потому что на кону в этом матче стояло все. Как я мог уйти?" - написал Марадона в своем Facebook.
"Всех целую! Спасибо за поддержку", - добавил бывший футболист.
В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга ТАСС подтвердили, что Марадона не был госпитализирован ни в одно из городских лечебных учреждений. "В стационары города [Диего Марадона] не поступал и скорой помощью не доставлялся", - сказали в пресс-службе комитета.
Во вторник сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Аргентинцев устраивала только победа для выхода в плей-офф.
Ранее британское издание The Sun сообщало, что Марадона был госпитализирован после матча сборных Аргентины и Нигерии.
Марадона является чемпионом мира 1986 года. Сборная Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 30 июня в Казани.