Марадона объяснил причины плохого самочувствия на матче Нигерия - Аргентина

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины сообщил, что во время игры у него сильно болела шея и кружилась голова

ТАСС, 27 июня. Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона опроверг информацию о своей госпитализации после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира между аргентинцами и нигерийцами.

"Хочу сказать всем, что я в порядке и не был госпитализирован. Во время игры у меня сильно разболелась шея и кружилась голова. В перерыве матча меня осмотрел врач, он посоветовал мне покинуть игру до начала второго тайма, но я хотел остаться, потому что на кону в этом матче стояло все. Как я мог уйти?" - написал Марадона в своем Facebook.

"Всех целую! Спасибо за поддержку", - добавил бывший футболист.