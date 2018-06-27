Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл гордится выступлением сборной страны на ЧМ-2018

Сборная Австралии заняла последнее место в группе С, набрав одно очко

СИДНЕЙ, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл высоко оценил выступление команды его страны на проходящем в России чемпионате мира по футболу, несмотря на то, что она уже выбыла из дальнейшей борьбы и возвращается домой.

"Наша кампания на этом чемпионате мира завершилась, но будет новая, - обещал глава правительства, беседуя в среду с журналистами. - Парни отдали все силы, это было потрясающе. Им не повезло, но, насколько я понимаю, таков футбол. Тем не менее Австралия поддерживала их на каждом шагу, мы ими гордимся".

"Будет новый чемпионат мира, и мы вернемся", - заверил премьер-министр.

Сборная Австралии заняла последнее место в группе С, набрав одно очко. Команда проиграла французам (1:2), сыграла вничью с датчанами (1:1) и уступила перуанцам (0:2).