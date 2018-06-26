Бывший спартаковец вывел аргентинцев в плей-офф ЧМ, датчан и французов освистали

По итогам тринадцатого дня чемпионата мира по футболу определились еще две пары 1/8 финала турнира: Франция - Аргентина и Хорватия - Дания

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Тринадцатый игровой день чемпионата мира по футболу определил еще две пары 1/8 финала турнира. Французы сыграют с аргентинцами 30 июня в Казани, а хорваты встретятся с датчанами 1 июля в Нижнем Новгороде. Игровой день начали в 17:00 мск команды группы С. На вторую после французов путевку в плей-офф претендовали датчане и австралийцы, но последние должны были крупно обыгрывать перуанцев и ждать поражения датчан. Ни того, ни другого не получилось.

Встреча датчан и французов, прошедшая в "Лужниках" в присутствии 78011 зрителей, стала первой на турнире, в которой команды не смогли отличиться. Таким образом, прервалась рекордная для мировых первенств серия из 36 голевых встреч подряд. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам использовал ротацию, состав по сравнению с предыдущей встречей изменился в шести позициях. "Такой футбол нам не нужен. Стыдно за такой футбол, это не игра. Жалко болельщиков", - эмоционально отреагировал после встречи председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Главные тренеры команд и футболисты признали, что сыграли на результат. Лидер датчан Кристиан Эриксен извинился перед болельщиками и пообещал, что в дальнейшем по турниру команда постарается порадовать любителей футбола хорошей игрой. Австралийцы не смогли навязать борьбу перуанцам, встреча, прошедшая в Сочи при 44073 зрителях, завершилась со счетом 0:2. Голами отметились Андре Каррильо (18-я минута) и Паоло Герреро (50). Перуанцы смогли забить гол на чемпионатах мира впервые с 1982 года, а одержать победу впервые с 1978 года. Впервые на турнире в качестве главного судьи матча выступил россиянин Сергей Карасев. Итоговое положение в группе С: Франция (7 очков, разница мячей - 3:1), Дания (5, 2:1), Перу (3, 2:2), Австралия (1, 2:5). Месси нервничал В группе D, матчи которой стартовали в 21:00 мск, на одно место в плей-офф рассчитывали три команды - Нигерии (3 очка), Аргентины (1) и Исландии (1). Ранее в 1/8 финала уже вышли хорваты (6). Встреча исландцев и хорватов, установившая рекорд посещаемости стадиона в Ростове-на-Дону (43 472 человека), завершилась победой сборной Хорватии со счетом 2:1. Счет на 53-й минуте открыл Милан Бадель. У исландцев отличился Гильфи Сигурдссон на 75-й минуте с пенальти. Победный гол забил Иван Перишич на 90-й минуте.