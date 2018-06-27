историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
27 июня, 04:43
Жители Буэнос-Айреса со слезами радости встретили выход сборной Аргентины в плей-офф ЧМ
© Александр Демьянчук/ТАСС
Ближайшие матчи
27 июня, 17:00
Групповой этап
Южная КореяГермания
27 июня, 17:00
Групповой этап
МексикаШвеция
27 июня, 21:00
Групповой этап
СербияБразилия
расписание всех игр
Победа аргентинцев над командой Нигерии со счетом 2:1 позволила южноамериканцам продолжить борьбу на чемпионате мира в России

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Тысячи жителей аргентинской столицы следили во вторник за игрой своей сборной против команды Нигерии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

Специально для тех, кто не смог поехать в Россию, правительство Буэнос-Айреса организовало две площадки для просмотра трансляции: на площади Сан-Мартина в центре столицы и в амфитеатре в парке Сентенарио, расположенном на западе города.

Те, кого матч застал на работе или в дороге, следили за трансляцией со своих мобильных телефонов. В метро Буэнос- Айреса еще до начала матча было слышно, как пассажиры готовятся к просмотру встречи, а играющие в вагонах музыканты, которые обычно исполняют не меньше четырех своих песен, на этот раз ограничивались одной, чтобы не мешать слушать трансляцию.

Несмотря на то, что в Аргентине матч пришелся на разгар рабочего дня, склон перед экраном на площади Сан-Мартина был полностью заполнен людьми. Тем, кому не хватило места на траве, сидели на лестнице в проходе или толпились наверху, пытаясь увидеть хотя бы часть экрана.

От эйфории к слезам

Первый гол аргентинцев был встречен громким криком "гол", который было слышно за несколько кварталов от площади. Эйфория прошла после мяча, забитого игроком сборной Нигерии Виктором Мозесом с пенальти. Каждая последующая ошибка или упущенная аргентинцами возможность сопровождалась бурными эмоциями собравшихся фанатов. Некоторые болельщики держались за голову и плакали, понимая, что с каждой минутой у сборной все меньше шансов выйти в 1/8 чемпионата мира.

Кардинально настроение изменил гол защитника сборной Аргентины Маркоса Рохо. На глазах многих болельщиков вновь выступили слезы, но на этот раз от счастья. Еще одна волна радости прокатилась среди собравшихся, когда комментаторы сообщили о том, что сборная Хорватии забила второй гол команде Исландии, что гарантировало южноамериканцам в случае победы над нигерийцами выход в плей-офф.

Оставшиеся минуты аргентинцы с напряжением следили за воротами своей сборной и спокойно выдохнули только после завершения матча. Если 21 июня, когда хорваты разгромили аргентинцев со счетом 3:0, болельщики начали расходиться уже на 80-й минуте, когда европейцы забили второй гол, то во вторник жители Буэнос-Айреса еще долго после завершения игры праздновали победу своих футболистов и делились впечатлениями от судьбоносного для сборной матча.

Вернувшаяся надежда

Как признались в беседе с корреспондентом ТАСС несколько болельщиков, они не особо верили, что сборная Аргентины сможет победить команду Нигерии после неудачных матчей с исландцами и хорватами. "Я думал, что мы вылетим, но в последний момент они смогли, и мы победили", - сказал аргентинец Матиас.

"Я не ожидала, что они победят. Вера была, но все было очень плохо. Команда не в лучшей форме, тренерская работа ужасна, она очень нестабильна, в ней не хватает личности", - сказала актриса Лорен Акунья, которая переехала из Парагвая в Аргентину 30 лет назад.

Аргентинец Пабло отметил, что победа над нигерийцами подарила надежду жителям южноамериканской республики. "У нас сейчас не очень хорошо идут дела в стране, эта единственная радость на сегодня для многих аргентинцев", - сказал он.

Отгул ради матча

Хотя среди болельщиков, собравшихся в этот день в парке в сердце Буэнос-Айреса, было большое количество студентов, там также было много работающих людей.

"Многие сегодня отпросились с работы, чтобы посмотреть матч именно здесь", - сказал корреспонденту ТАСС аргентинец Хуан Карлос. "Нам, аргентинцам, нравится делиться радостью. Нам нравится кричать, использовать ненормативную лексику, прыгать. И тут радость передается от одного к другому", - добавил он.

Лорен Акунья также рассказала, что отказалась от своих планов ради просмотра матча. "Из Парагвая приехали журналисты, чтобы взять у меня интервью в связи с выходом фильма. И я сидела на интервью и думала, о боже, я не успею на матч. Когда они предложили мне с ними пообедать, я сказала, что у меня работа, я побежала сюда, потому что до дома я уже не успевала", - сообщила она.

В матче 1/8 финала сборная Аргентины сыграет против команды Франции. Встреча пройдет 30 июня в Казани.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл гордится выступлением сборной страны на ЧМ-2018
27 июня, 06:31
Бывший спартаковец вывел аргентинцев в плей-офф ЧМ, датчан и французов освистали
27 июня, 05:41
Жители Буэнос-Айреса со слезами радости встретили выход сборной Аргентины в плей-офф ЧМ
27 июня, 04:43
Сборная Исландии выразила слова благодарности России за теплый прием на ЧМ-2018
27 июня, 04:23
На матче ЧМ-2018 Исландия - Хорватия не было зафиксировано нарушений общественного порядка
27 июня, 03:53
Первый гол Месси на ЧМ-2018 помог аргентинцам остаться в борьбе за победу в турнире
27 июня, 03:42
Фейерверк и танцы на Невском: фанаты Аргентины празднуют выход в плей-офф ЧМ в Петербурге
27 июня, 03:22
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White