Жители Буэнос-Айреса со слезами радости встретили выход сборной Аргентины в плей-офф ЧМ

Победа аргентинцев над командой Нигерии со счетом 2:1 позволила южноамериканцам продолжить борьбу на чемпионате мира в России

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Тысячи жителей аргентинской столицы следили во вторник за игрой своей сборной против команды Нигерии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

Специально для тех, кто не смог поехать в Россию, правительство Буэнос-Айреса организовало две площадки для просмотра трансляции: на площади Сан-Мартина в центре столицы и в амфитеатре в парке Сентенарио, расположенном на западе города.

Те, кого матч застал на работе или в дороге, следили за трансляцией со своих мобильных телефонов. В метро Буэнос- Айреса еще до начала матча было слышно, как пассажиры готовятся к просмотру встречи, а играющие в вагонах музыканты, которые обычно исполняют не меньше четырех своих песен, на этот раз ограничивались одной, чтобы не мешать слушать трансляцию.

Несмотря на то, что в Аргентине матч пришелся на разгар рабочего дня, склон перед экраном на площади Сан-Мартина был полностью заполнен людьми. Тем, кому не хватило места на траве, сидели на лестнице в проходе или толпились наверху, пытаясь увидеть хотя бы часть экрана.

От эйфории к слезам

Первый гол аргентинцев был встречен громким криком "гол", который было слышно за несколько кварталов от площади. Эйфория прошла после мяча, забитого игроком сборной Нигерии Виктором Мозесом с пенальти. Каждая последующая ошибка или упущенная аргентинцами возможность сопровождалась бурными эмоциями собравшихся фанатов. Некоторые болельщики держались за голову и плакали, понимая, что с каждой минутой у сборной все меньше шансов выйти в 1/8 чемпионата мира.

Кардинально настроение изменил гол защитника сборной Аргентины Маркоса Рохо. На глазах многих болельщиков вновь выступили слезы, но на этот раз от счастья. Еще одна волна радости прокатилась среди собравшихся, когда комментаторы сообщили о том, что сборная Хорватии забила второй гол команде Исландии, что гарантировало южноамериканцам в случае победы над нигерийцами выход в плей-офф.

Оставшиеся минуты аргентинцы с напряжением следили за воротами своей сборной и спокойно выдохнули только после завершения матча. Если 21 июня, когда хорваты разгромили аргентинцев со счетом 3:0, болельщики начали расходиться уже на 80-й минуте, когда европейцы забили второй гол, то во вторник жители Буэнос-Айреса еще долго после завершения игры праздновали победу своих футболистов и делились впечатлениями от судьбоносного для сборной матча.

Вернувшаяся надежда

Как признались в беседе с корреспондентом ТАСС несколько болельщиков, они не особо верили, что сборная Аргентины сможет победить команду Нигерии после неудачных матчей с исландцами и хорватами. "Я думал, что мы вылетим, но в последний момент они смогли, и мы победили", - сказал аргентинец Матиас.

"Я не ожидала, что они победят. Вера была, но все было очень плохо. Команда не в лучшей форме, тренерская работа ужасна, она очень нестабильна, в ней не хватает личности", - сказала актриса Лорен Акунья, которая переехала из Парагвая в Аргентину 30 лет назад.

Аргентинец Пабло отметил, что победа над нигерийцами подарила надежду жителям южноамериканской республики. "У нас сейчас не очень хорошо идут дела в стране, эта единственная радость на сегодня для многих аргентинцев", - сказал он.

Отгул ради матча

Хотя среди болельщиков, собравшихся в этот день в парке в сердце Буэнос-Айреса, было большое количество студентов, там также было много работающих людей.

"Многие сегодня отпросились с работы, чтобы посмотреть матч именно здесь", - сказал корреспонденту ТАСС аргентинец Хуан Карлос. "Нам, аргентинцам, нравится делиться радостью. Нам нравится кричать, использовать ненормативную лексику, прыгать. И тут радость передается от одного к другому", - добавил он.

Лорен Акунья также рассказала, что отказалась от своих планов ради просмотра матча. "Из Парагвая приехали журналисты, чтобы взять у меня интервью в связи с выходом фильма. И я сидела на интервью и думала, о боже, я не успею на матч. Когда они предложили мне с ними пообедать, я сказала, что у меня работа, я побежала сюда, потому что до дома я уже не успевала", - сообщила она.

В матче 1/8 финала сборная Аргентины сыграет против команды Франции. Встреча пройдет 30 июня в Казани.