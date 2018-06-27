На матче ЧМ-2018 Исландия - Хорватия не было зафиксировано нарушений общественного порядка

Встреча группового этапа турнира, состоявшаяся на "Ростов-Арене", прошла в штатном режиме без инцидентов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Матч группового турнира чемпионата мира по футболу между сборными Исландии и Хорватии прошел на "Ростов-Арене" в штатном режиме, нарушений общественного порядка зафиксировано не было. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

26 июня на "Ростов-Арене" в присутствии более чем 43 тысяч зрителей состоялся матч группового этапа ЧМ-2018 между сборными Исландии и Хорватии (1:2).

"Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы.

2 июля в Ростове-на-Дону состоится матч 1/8 финала турнира.