Первый гол Месси на ЧМ-2018 помог аргентинцам остаться в борьбе за победу в турнире

Южноамериканцы победили нигерийцев со счетом 2:1 в заключительном матче группового этапа и в 1/8 финала сыграют с французами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Победа сборной Аргентины по футболу над командой Нигерии позволила южноамериканцам продолжить борьбу на чемпионате мира в России. Аргентинцы победили африканцев в третьем матче группового этапа турнира со счетом 2:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. В составе сборной Аргентины отличились нападающий Лионель Месси, для которого этот гол стал первым на ЧМ-2018, а также защитник Маркос Рохо. У нигерийцев точным ударом с пенальти отметился нападающий Виктор Мозес. Перед началом матча на сборную Аргентины оказывалось большое давление со стороны СМИ и болельщиков. Аргентинцы за две первые игры набрали только одно очко, забив один гол. Встреча с нигерийцами была для команды жизненно важной, что отмечал главный тренер Хорхе Сампаоли. Южноамериканской сборной для выхода в плей-офф турнира нужна была только победа.

Важную роль в прошедшем матче сыграл лидер аргентинцев Лионель Месси. Звездный футболист находится не в лучшей форме, поэтому в первых двух играх не мог открыть счет своим голам на турнире. Матч с нигерийцами может стать в этом плане переломными, потому что забытый гол придаст нападающему уверенности перед плей-офф. "На кону стояло все" После матча Месси был немногословен и сдержан в эмоциях. По его мнению, игра с нигерийцами оказалась для сборной Аргентины очень сложной. "На кону стояло все, мы контролировали мяч в первом тайме, думали, что так будет и во втором, но нам забили гол с пенальти. Ничья усложнила наше положение, мы начали нервничать, нам казалось, что время просто летит, но мы забили", - рассказал он. Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор отметил, что защите было очень трудно играть против Месси, это потребовало корректировок в расстановке футболистов. "Когда Месси играет против вас с правой стороны, нужны очень хорошие защитники", - сказал он. В матче 1/8 финала сборная Аргентины сыграет против команды Франции. По словам аргентинского тренера Сампаоли, сборная будет строить свою игру на индивидуальных способностях футболистов. "Мы будем работать коллективно, чтобы Месси смог сделать то, что он делал сегодня большую часть матча. Противник силен, они давно играют вместе, но и Месси их хорошо знает", - сказал тренер на пресс- конференции. Участие форварда в следующей игре не вызывает сомнений. Остальной стартовый состав на матч тренерский штаб будет формировать только после анализа выступления французов. "Надо будет консолидировать наши фланги, принимать во внимание, как играют французы, все анализировать. В течение предстоящих нескольких дней нам надо принять решение, как играть", - сообщил Сампаоли. Итоговое положение в группе D: Хорватия (9 очков, разница мячей - 7:1), Аргентина (4, 3:5), Нигерия (3, 3:4), Исландия (1, 2:5). Лучшим бомбардиром турнира на данный момент является англичанин Гарри Кейн (5 голов), следом расположились бельгиец Ромелу Лукаку и португалец Криштиану Роналду (по 4), а также россиянин Денис Черышев и испанец Диего Коста (по 3). Итоги группового этапа Стадион "Санкт-Петербург" принял четыре матча группового этапа чемпионата мира. На арене также пройдет игра 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).