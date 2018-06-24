Кадыров сообщил, что никаких замечаний по размещению сборной Египта в Грозном не поступало

Глава Чечни отметил, что в городе достойно приняли сборную

ГРОЗНЫЙ, 27 июня. /ТАСС/. Египетская футбольная сборная осталась довольной размещением в Грозном и не сделала никаких замечаний в адрес чеченских властей. Об этом сообщил во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с участниками блог-тура, приуроченного к 200-летию города.

"Мы приняли достойно сборную Египта по футболу, - сказал он. - Нет никаких замечаний, наоборот, выражают слова благодарности, все восхищаются. Были там разговоры типа, что Мохаммед Салах хочет уйти из-за Рамзана Ахматовича <...>. Это все сплетни наших врагов".

В воскресенье телеканал CNN выступил с утверждением, согласно которому игрок английского клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах намерен покинуть сборную Египта из-за политизации его образа в связи с широким освещением встречи с главой Чечни. В понедельник официальный представитель Египетской футбольной ассоциации Усама Исмаил сообщил ТАСС, что Салах никого не информировал о планах покинуть национальную команду.

Сборная Египта, которая базировалась в Грозном, не смогла пройти в плей-офф, проиграв во всех трех матчах группового этапа чемпионата мира. Сначала она уступила уругвайцам (0:1), затем потерпела поражение от сборной России (1:3), а потом проиграла команде Саудовской Аравии (1:2).