Фейерверк и танцы на Невском: фанаты Аргентины празднуют выход в плей-офф ЧМ в Петербурге

Во вторник в матче группы D сборная Аргентины в Санкт-Петербурге обыграла нигерийцев со счетом 2:1 и вышла в плей-офф со второго места

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Импровизированный фейерверк появился на Невском проспекте в Санкт-Петербурге после того, как болельщики сборной Аргентины по футболу прибыли сюда со стадиона праздновать выход своей команды в 1/8 финала чемпионата мира. Танцы и песни под латинские ритмы, перемежающиеся с футбольными соревнованиями болельщиков разных стран, захватили весь центр Санкт- Петербурга.

Во вторник в матче группы D сборная Аргентины в Санкт-Петербурге обыграла нигерийцев со счетом 2:1. Аргентинцы набрали четыре очка в трех матчах группового этапа, они вышли в плей-офф со второго места.

"Это счастье! Я так боялся перед началом матча, всю игру пел, веря в победу моей команды. Я очень рад!", - сказал ТАСС аргентинец Диего после матча. Держа в руках огромный бело-голубой флаг, он с готовностью фотографировался с многочисленными болельщиками в фан-зоне на Конюшенной площади.

На выходе из нее, у Марсова поля болельщики из Аргентины, России, Нигерии, Туниса, Анголы и других стран собрали толпу, устроив импровизированный футбольный поединок прямо на дороге. Они соревновались во владении мячом под звуки барабанов, сопровождая свои удачные удары и "голы" танцевальными движениями под бурные аплодисменты окружающих.

Несмотря на поздний час, на Невском полно людей, аргентинцы гуляют от мала до велика - можно встретить даже детей. Встречаясь с россиянами, они обмениваются приветствиями и по очереди кричат: "Аргентина! Россия!".

У входа в метро "Гостиный двор" в центре Невского проспекта огромная толпа аргентинцев поет и аплодирует, напевая "Аргентина, Месси, Марадона". Среди поющих заметна группа из пяти болельщиков, надевших на себя одну общую огромную майку в бело-синюю полоску.

Аргентинский свет Дома Зингера

В бело-голубые аргентинские цвета окрасился купол здания Дома Зингера в Санкт-Петербурге, где располагается штаб-квартира социальной сети "ВКонтакте". Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе социальной сети, цвет подсветки купола во время ЧМ-2018 меняется в честь победителей петербургских матчей: 15 июня купол был окрашен в цвета флага Ирана, 19 июня - в бело-сине-красный триколор в честь победы сборной России. Социальная сеть занимает пять верхних этажей Дома Зингера, который располагается в самом центре Петербурга, два нижних этажа занимает городской Дом книги.

У Дворцовой площади радость аргентинских болельщиков разделили поклонники петербургского футбольного клуба "Зенит", одетые в похожие наряды, потому что официальные "зенитовские" цвета - синий, белый и голубой. В составе петербургской команды сейчас пятеро аргентинских игроков, и, хотя их нет в составе сборной, болельщики из Северной столицы с энтузиазмом присоединились к веселью, они вместе с аргентинцами отмечали победу бело-голубых, танцуя, распевая песни, обнявшись и размахивая флагами.

"Наша сборная продолжает играть, хорошо, что аргентинцы остались. Как и во всей стране, у нас в городе большой праздник", - сказали ТАСС болельщики "Зенита".

Три десятка аргентинских болельщиков сразу после матча на такси приехали со стадиона на Крестовском острове к отелю на Биржевой переулок на Васильевском острове, где последние два дня живет сборная Аргентины. Исполнив хором национальные песни, болельщики встали в ряд, вытянули руки наверх и синхронно начали кланяться, повторяя "Месси- Месси". Когда мимо них в сопровождении охраны и дорожной полиции проехал автобус сборной Нигерии, они размахивали им вслед шарфами и национальными флагами.

Крестовский остров: уборка под песни

Трибуны стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове, заполненные преимущественно болельщиками Аргентины, начали петь песни в поддержку южноамериканской сборной еще с первого тайма, а после финального свистка энтузиазм фанатов только возрос. Они покидали стадион под пение и звуки вувузел. Ближайшая к спортивной арене станция метро "Новокрестовская" после матча заполнилась толпами болельщиков, которые пели, хлопали в ладоши и делали многочисленные селфи.

Тем временем к работе у стадиона приступили дворники. В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга ТАСС рассказали, что уборка после матчей проводится в три этапа: сначала проводится утренняя уборка до семи утра, затем мусор собирают во время матча, а затем после того, как все болельщики покидают стадион.

"В среднем, в день матча из парка вывозят 300-500 кубометров мусора, для сравнения, в ночь праздника выпускников "Алые паруса", 23 июня, со всего города было вывезено 600 кубометров. При этом болельщики очень бережно относятся к труду работников и не мусорят специально", - сказали в пресс-службе комитета.

В 1/8 финала сборная Аргентины 30 июня в Казани сыграет против команды Франции.