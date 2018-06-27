Хорваты вышли в плей-офф ЧМ со стопроцентным показателем и в статусе фаворита 1/8 финала

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу, одержав победу полурезервным составом в заключительном матче группового этапа над командой Исландии (2:1), вышла в 1/8 финала со стопроцентным результатом. Этот набранный темп, по мнению самих хорватских игроков, делает их команду фаворитом в борьбе за путевку в четвертьфинал с командой Дании.
Сборная Хорватии в групповом турнире чемпионата мира последовательно обыграла команды Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1). Заключительный матч с турнирной точки зрения практически ничего не решал. Хорваты, досрочно обеспечив себе путевку в плей-офф, одержали победу над исландцами, как говорится, на классе. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.
"Я думаю, что сегодня мы еще раз показали себя с хорошей стороны, никто не ожидал, что мы заработаем девять очков", - сказал журналистам главный тренер сборной Хорватии Златко Далич. - Сейчас мы должны сфокусироваться на игре 1/8 финала с датчанами, с нетерпением ее ожидаем. Мы дали возможность сыграть почти всему составу команды на этом чемпионате мира".
Вратарь хорватов Ловре Калинич считает, что его команде по силам пройти как минимум в четвертьфинал.
"Мы способны на большее, нас определенно можно назвать фаворитами в матче с командой Дании. Мы знаем, как играть против этой сборной. Но ни в коем случае не стоит недооценивать этого противника", - сказал партнер Калинича по сборной Деян Ловрен.
Не с самым плохим настроением покидает чемпионат мира и сборная Исландии, с одним очком занявшая последнее место в группе D. Для островитян финальный раунд ЧМ-2018 является первым в их футбольной истории.
"За последние 6 лет мы нашли свое лицо, лицо национальной сборной, свой стиль в футболе, у нас сформировался почерк, оптимальная среда для взаимодействия. Все футболисты понимают, как мы играем", - сказал на заключительной для исландцев послематчевой пресс- конференции наставник команды Хеймир Хадльгримссон.
В то же время он признал, что у его команды еще мало опыта игры со столь искушенными соперниками. "Я горжусь тем, как показали себя мои ребята, горжусь их характером. Они настоящие бойцы", - подчеркнул тренер.
"В течение двух недель на чемпионате мира в России мы получили грандиозный опыт. Мы в каждой игре отдавали себя полностью и должны гордиться тем, что сделали на турнире", - считает защитник сборной Исландии и "Ростова" Сверрир Ингасон.
Ростов-на-Дону можно считать самым "исландским" городом России. В местном футбольном клубе "Ростов" сейчас играют три представителя этой страны: Рагнар Сигурдссон, Ингасон и Бьорн Сигурдарссон, все они пользуются большим уважением у местной торсиды. У Сигурдарссона неделю назад был день рождения, и тысячи людей в ростовской фан-зоне все вместе спели в честь именинника поздравительную песню.
"Наверное, каждый ростовчанин сегодня будет болеть за сборную Исландии, - сказал ТАСС перед матчем один из жителей этого города. - И в этом нет ничего удивительного. Ведь за "Ростов" играют три исландца".
"Что касается сборной Хорватии, то этой команде я тоже симпатизирую уже больше 10 лет, - продолжил ростовчанин. - Мы благодарны сборной этой страны за ту победу над англичанами в 2007 году, которая дала возможность нашим футболистам выйти в финальный турнир Евро-2008. Но сейчас Хорватия уже обеспечила себе выход в плей-офф, а исландцам победа нужна как воздух. А за хорватов я буду болеть уже в плей-офф".
Трепетное отношение ростовчан к цветам исландского флага отчетливей всего можно было зафиксировать, постояв хотя бы четверть часа рядом с художником, рисовавшим на лицах болельщиков флаги разных стран. В день матча Исландия - Хорватия зрители, стоящие в очереди, в большинстве своем хотели хотя бы два часа побыть исландцами.
Лучшим бомбардиром турнира на данный момент является англичанин Гарри Кейн (5 голов), следом расположились бельгиец Ромелу Лукаку и португалец Криштиану Роналду (по 4), а также россиянин Денис Черышев и испанец Диего Коста (по 3).
Матч 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.