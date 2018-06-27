Хорваты вышли в плей-офф ЧМ со стопроцентным показателем и в статусе фаворита 1/8 финала

Сборная Хорватии в рамках группового этапа обыграла команды Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1), получив в соперники в первом раунде плей-офф датчан

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу, одержав победу полурезервным составом в заключительном матче группового этапа над командой Исландии (2:1), вышла в 1/8 финала со стопроцентным результатом. Этот набранный темп, по мнению самих хорватских игроков, делает их команду фаворитом в борьбе за путевку в четвертьфинал с командой Дании. Сборная Хорватии в групповом турнире чемпионата мира последовательно обыграла команды Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1). Заключительный матч с турнирной точки зрения практически ничего не решал. Хорваты, досрочно обеспечив себе путевку в плей-офф, одержали победу над исландцами, как говорится, на классе. Встреча прошла в Ростове-на-Дону. "Я думаю, что сегодня мы еще раз показали себя с хорошей стороны, никто не ожидал, что мы заработаем девять очков", - сказал журналистам главный тренер сборной Хорватии Златко Далич. - Сейчас мы должны сфокусироваться на игре 1/8 финала с датчанами, с нетерпением ее ожидаем. Мы дали возможность сыграть почти всему составу команды на этом чемпионате мира".

Вратарь хорватов Ловре Калинич считает, что его команде по силам пройти как минимум в четвертьфинал. "Мы способны на большее, нас определенно можно назвать фаворитами в матче с командой Дании. Мы знаем, как играть против этой сборной. Но ни в коем случае не стоит недооценивать этого противника", - сказал партнер Калинича по сборной Деян Ловрен. Сборная Исландии на ЧМ-2018 получила колоссальный опыт Не с самым плохим настроением покидает чемпионат мира и сборная Исландии, с одним очком занявшая последнее место в группе D. Для островитян финальный раунд ЧМ-2018 является первым в их футбольной истории. "За последние 6 лет мы нашли свое лицо, лицо национальной сборной, свой стиль в футболе, у нас сформировался почерк, оптимальная среда для взаимодействия. Все футболисты понимают, как мы играем", - сказал на заключительной для исландцев послематчевой пресс- конференции наставник команды Хеймир Хадльгримссон. В то же время он признал, что у его команды еще мало опыта игры со столь искушенными соперниками. "Я горжусь тем, как показали себя мои ребята, горжусь их характером. Они настоящие бойцы", - подчеркнул тренер. "В течение двух недель на чемпионате мира в России мы получили грандиозный опыт. Мы в каждой игре отдавали себя полностью и должны гордиться тем, что сделали на турнире", - считает защитник сборной Исландии и "Ростова" Сверрир Ингасон. "Хорваты нам друзья, но Исландия дороже" Ростов-на-Дону можно считать самым "исландским" городом России. В местном футбольном клубе "Ростов" сейчас играют три представителя этой страны: Рагнар Сигурдссон, Ингасон и Бьорн Сигурдарссон, все они пользуются большим уважением у местной торсиды. У Сигурдарссона неделю назад был день рождения, и тысячи людей в ростовской фан-зоне все вместе спели в честь именинника поздравительную песню.