Идову: сборной Нигерии в матче ЧМ с аргентинцами не хватило в концовке свежести и везения

Нигерийский футболист, который также имеет российское гражданство, отметил, что для него было большим событием сыграть на чемпионате мира в Санкт-Петербурге, уроженцем которого он является

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Игрокам сборной Нигерии в последнем отрезке игры с командой Аргентины не хватило везения и свежести. Таким мнением поделился с журналистами нигерийский футболист Брайан Идову.

Во вторник в матче группы D сборная Аргентины в Санкт-Петербурге обыграла нигерийцев со счетом 2:1. Аргентинцы набрали четыре очка в трех матчах группового этапа, они вышли в плей-офф со второго места. Нигерийцы с тремя очками завершили борьбу на турнире.

"Соперник был больше на мяче, был более активен, мы смогли выровнять игру во втором тайме, мы выглядели неплохо, старались и отдали все свои силы. Не хватило в концовке везения, могли даже забить, момент был", - сказал Идову.

Также защитник сборной Нигерии, родившийся в Санкт-Петербурге, сказал, что для него было большим событием играть матч чемпионата мира на стадионе в родном городе. "Ощущения незабываемые, у меня семья была на игре, лучшие друзья, много было слов поддержки от друзей и просто от людей, которые живут в Петербурге. Конечно, это приятно, это мотивировало, хотелось именно в этой игре выйти из группы, но, увы, не получилось", - сказал 26-летний футболист.

Идову, который также имеет российское гражданство, дебютировал в составе нигерийской национальной команды в ноябре прошлого года, он провел в ее составе три матча, отметившись одним голом. В прошедшем сезоне Идову провел 32 матча за пермский "Амкар" и забил один гол.