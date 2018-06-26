Ловрен: сборная Хорватии выйдет в роли фаворита на матч 1/8 финала ЧМ с командой Дании

Хорваты в групповом турнире ЧМ-2018 последовательно обыграла команды Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1)

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Хорватии является фаворитом в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Дании, однако недооценивать этого соперника нельзя. Об этом сообщил журналистам защитник хорватской сборной Деян Ловрен.

Сборная Хорватии в групповом турнире ЧМ-2018 последовательно обыграла команды Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1). В матче 1/8 финала хорваты сыграют 1 июля в Нижнем Новгороде с командой Дании.

"Несмотря на три победы, выход в плей-офф получился сложнейшим, не было ни одной легкой игры, - заметил Ловрен. - Мы способны на большее, и нас определенно можно назвать фаворитами в матче с командой Дании. Мы знаем, как играть против этой сборной. Но ни в коем случае не стоит недооценивать этого противника".

Чемпионат мира завершится 15 июля.