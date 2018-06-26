Маскерано: сборная Аргентины по футболу сыграла на пределе в матче ЧМ с нигерийцами

Третий матч группового этапа ЧМ-2018 между командами Нигерии и Аргентины завершился победой аргентинцев со счетом 2:1

Третий матч группового этапа ЧМ-2018 между командами Нигерии и Аргентины завершился победой аргентинцев со счетом 2:1. Команда Аргентины набрала четыре очка и вышла в 1/8 финала.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Аргентины по футболу сыграли на пределе своих возможностей против команды Нигерии в матче чемпионата мира. Таким мнением поделился с журналистами защитник латиноамериканцев Хавьер Маскерано.

"Мне кажется, что мы играли на пределе, мы смогли его преодолеть, играли с большим желанием продолжить чемпионат, и футбол позволил нам продолжать турнир. Сегодня команда играла очень хорошо, смогла вернуть себе контроль. В прошлом у нас были тяжелые соперники, но я надеюсь, что мы сможем быть на уровне дальше, сможем быть конкурентоспособными", - отметил Маскерано.

Он также добавил, что победа в матче придала аргентинцам уверенности.

После победы над сборной Нигерии команда Аргентины набрала четыре очка и заняла второе место в своей группе, в 1/8 финала турнира аргентинцы встретятся с французами. Сборная Нигерии набрала лишь три очка в трех матчах и не смогла выйти из группы.