Игуаин: сборная Франции является опасным противником для команды Аргентины

Во вторник в матче группы D сборная Аргентины в Санкт-Петербурге обыграла нигерийцев со счетом 2:1

Во вторник в матче группы D сборная Аргентины в Санкт-Петербурге обыграла нигерийцев со счетом 2:1. Аргентинцы набрали четыре очка в трех матчах группового этапа, они вышли в плей-офф со второго места. Нигерийцы с тремя очками завершили борьбу на турнире. В 1/8 финала аргентинцы сыграют с французами.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Сборной Аргентины по футболу будет тяжело играть против команды Франции в 1/8 финала чемпионата. Такое мнением журналистам высказал нападающий латиноамериканской сборной Гонсало Игуаин.

Сборная Аргентины со второго места вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 и сыграет с командой Франции

"Сейчас мы думаем о следующем мачте, нельзя отвлекаться, нужно продолжать быть сосредоточенными. Очень тяжело будет с играть с Францией - сильная команда из Европы. Поэтому сейчас важно отдохнуть, подготовиться", - сказал Игуаин.

Также аргентинец отметил, что чувствует себя очень счастливым после победы над командой Нигерии и надеется, что его команда сможет выиграть чемпионат мира.

Встреча 1/8 финала между сборными Аргентины и Франции пройдет 30 июня в Казани.