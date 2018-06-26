Оби Микел: судья должен был поставить второй пенальти в ворота аргентинцев в матче ЧМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Нигерии по футболу Джон Оби Микел считает, что судья, обслуживавший матч его команды с командой Аргентины на чемпионате мира, должен был назначить второй пенальти в ворота латиноамериканцев. Таким мнением он поделился с журналистами после игры.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу аргентинцев, которые сумели пробиться в плей-офф. Нигерийцы же завершили борьбу на турнире. При этом в ворота Аргентины был назначен одиннадцатиметровый удар, реализованный Виктором Мозесом. Второй пенальти мог быть назначен в концовке встречи после того, как мяч попал в руку аргентинского защитника, однако после просмотра видеоповтора турецкий судья Джюнейт Чакыр решил его не назначать.
"Мне кажется, самым очевидным моментом был второй пенальти. Это игра, которую мы должны были выиграть, но что произошло, то произошло", - сказал Оби Микел.
При этом полузащитник выразил надежду, что через четыре года молодые игроки из сборной Нигерии смогут добиться большего на следующем чемпионате мира. "Мы были так близки к тому, чтобы выйти из группы, и я надеюсь, что наша замечательная команда, эти молодые ребята, достигнут большего результата через четыре года", - заключил Оби Микел.