Оби Микел: судья должен был поставить второй пенальти в ворота аргентинцев в матче ЧМ

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу аргентинцев, которые сумели пробиться в плей-офф

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Нигерии по футболу Джон Оби Микел считает, что судья, обслуживавший матч его команды с командой Аргентины на чемпионате мира, должен был назначить второй пенальти в ворота латиноамериканцев. Таким мнением он поделился с журналистами после игры.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу аргентинцев, которые сумели пробиться в плей-офф. Нигерийцы же завершили борьбу на турнире. При этом в ворота Аргентины был назначен одиннадцатиметровый удар, реализованный Виктором Мозесом. Второй пенальти мог быть назначен в концовке встречи после того, как мяч попал в руку аргентинского защитника, однако после просмотра видеоповтора турецкий судья Джюнейт Чакыр решил его не назначать.