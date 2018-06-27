Владимир Стогниенко прокомментирует матч 1/8 финала ЧМ-2018 Россия - Испания

Матч Россия - Испания пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - 17:00 мск

ТАСС, 27 июня. Владимир Стогниенко прокомментирует матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 года по футболу между командами России и Испании, который в прямом эфире покажет телеканал "Россия-1". Об этом Стогниенко сообщил в своем Twitter.

Матч Россия - Испания пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - 17:00 мск. Сборная России заняла второе место в группе A, набрав шесть очков и проиграв уругвайцам три балла. Испанцы с пятью очками стали первыми в группе B, обойдя сборную Португалии по дополнительным показателям.