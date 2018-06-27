Владимир Стогниенко прокомментирует матч 1/8 финала ЧМ-2018 Россия - Испания

ТАСС, 27 июня. Владимир Стогниенко прокомментирует матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 года по футболу между командами России и Испании, который в прямом эфире покажет телеканал "Россия-1". Об этом Стогниенко сообщил в своем Twitter.
Матч Россия - Испания пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - 17:00 мск. Сборная России заняла второе место в группе A, набрав шесть очков и проиграв уругвайцам три балла. Испанцы с пятью очками стали первыми в группе B, обойдя сборную Португалии по дополнительным показателям.
30 июня. Казань. Франция - Аргентина. Россия 1, 17.00.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 26 июня 2018 г.
1 июля. Москва, Лужники. Россия - Испания. Россия 1, 17.00. #моерасписание
Также Стогниенко сообщил, что он будет работать на другом матче 1/8 финала, в котором сыграют сборные Франции и Аргентины. Эта встреча пройдет 30 июня в Казани.
Чемпионат мира завершится 15 июля.