Тренер аргентинцев определит состав на матч 1/8 финала ЧМ после анализа игр французов

При этом Хорхе Сампаоли отметил, что кардинально не будет менять тактику, основная ставка будет сделана на Месси

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли сообщил, что будет принимать решение о том, в каком составе выводить команду на матч 1/8 финала чемпионата мира с французами, после анализа предыдущих игр соперника. Об этом он сообщил на пресс-конференции после матча с нигерийцами.

Во вторник в матче группы D сборная Аргентины в Санкт- Петербурге обыграла нигерийцев со счетом 2:1. Южноамериканцы набрали четыре очка в трех матчах группового этапа, они вышли в плей-офф со второго места. Нигерийцы с тремя очками завершили борьбу на турнире. Аргентинцам в 1/8 финала предстоит встретиться со сборной Франции.

"Начальный состав будет зависеть от того, как мы истолкуем игру французов, что нам понадобится больше всего для этой игры. Надо будет консолидировать наши фланги, принимать во внимание, как играют французы, все анализировать. В течение предстоящих нескольких дней нам надо принять решение, как играть", - сообщил Сампаоли.

При этом он отметил, что кардинально не будет менять тактику, основная ставка будет сделана на Месси. "Мы будем играть так, как мы играем. Противник силен, они давно играют вместе, но и Месси их хорошо знает", - сказал тренер аргентинцев.

"Месси в каждой игре проявляет свои фантастические качества. Он лучше других футболистов намного, но без поддержки своих товарищей он тоже не справится. Только когда ему помогают, он может раскрыться на сто процентов, как сегодня", - отметил Сампаоли.

Сборные Аргентины и Франции сыграют в Казани 30 июня.