Ингасон: сборная Исландии на чемпионате мира в России получила колоссальный опыт

Во вторник исландцы в Ростове-на-Дону уступили команде Хорватии со счетом 1:2 в матче третьего тура группового этапа турнира в России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Исландские футболисты, сыграв три матча на групповом этапе чемпионата мира, получили колоссальный опыт. Об этом сообщил журналистам защитник сборной Исландии и "Ростова" Сверрир Ингасон.

Хорваты вышли в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места и сыграют с датчанами

Во вторник исландцы в Ростове-на-Дону уступили команде Хорватии со счетом 1:2 в матче третьего тура группового этапа турнира в России.

"В течение двух недель на чемпионате мира в России мы получили грандиозный опыт. Мы в каждой игре отдавали себя полностью и должны гордиться тем, что сделали на турнире", - сказал Ингасон.

"Поддержка всего стадиона, включая российских болельщиков, была фантастической. Но, к большому сожалению, мы не смогли ответить болельщикам тем же и победить Хорватию. Мы создали достаточно опасных моментов для победы", - заключил футболист.

Сборная Исландии на ЧМ-2018 набрала одно очко в трех матчах и не смогла выйти в плей-офф.