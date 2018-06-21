Какие мероприятия смогут посетить гости ЧМ 27 июня

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В Саранске откроется фестиваль джазовой музыки, в Волгограде пройдет День дружбы города с Хиросимой

ТАСС, 27 июня. Жители и гости городов-организаторов чемпионата мира по футболу в среду смогут присоединиться к школьному выпускному, послушать джаз от известного аргентинского футболиста, рок или старинные романсы, а также познакомиться с творчеством камнерезов и ювелиров.

Аргентинский джаз и корейские песни

В Санкт-Петербурге в среду на сцену Aurora Concert Hall выйдет известный аргентинский футболист и по совместительству музыкант Эктор Бракамонте, ранее выступавший за аргентинский клуб "Бока Хуниорс", а также за российские футбольные клубы "Москва", "Терек" и "Ростов". Вместе с гитаристом Омаром Итковичи он представит футбольно-музыкальный (благодаря своему составу) проект Bracamonte Football Blues Band, созданный специально для ЧМ-2018 в России. Как отметили организаторы, группа выступит в с блюзовым концертом в поддержку сборной Аргентины.

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В Саранске в среду откроется 17-й международный фестиваль джазовой музыки "Вейсэ-джаз - 2018". "Фестиваль является одним из представительных джазовых фестивалей России, главным этноджазовым форумом финно-угорского сообщества в российском культурном пространстве", - отметили в министерстве культуры Мордовии. В первый день выступят мордовские джазовые коллективы, трио Олега Бутмана и группа Тони Момрелля (Великобритания).

Нижний Новгород предложит гостям послушать концерт ансамбля "Гренада" в театре Драмы на Большой Покровской. "Особенность этого коллектива в том, что артисты поют популярные песни на 75 языках мира. В репертуаре "Гренады" - фольклор и рок, классика и джаз, собственные сочинения и старинные романсы. Но главная линия ансамбля - изучение и исполнение музыки и танцев народов мира", - сообщила заместитель министра нижегородского минкультуры Татьяна Маврина.

Нижегородцы смогут послушать не только джаз и этническую музыку, но и классическую музыку в исполнении государственного нижегородского русского народного оркестра. Он будет играть в нижегородском кремле, откуда открывается вид на стадион "Нижний Новогород".

В Казани, где в среду пройдет матч Южная Корея - Германия, джаз играть не будут, однако на фан-фесте представят татарскую народную программу "Халык Жыры" (Песня народа - прим. ТАСС).

Выпускной бал с иностранными болельщиками

В Сочи главным праздничным событием в среду станет городской выпускной бал. Болельщики смогут увидеть красочное шествие 2 тыс. выпускников городских школ. Оно состоится вечером в пешеходной зоне, созданной на время чемпионата мира по футболу, в нескольких минутах ходьбы от фан-зоны. Шествие стартует от памятника Владимиру Высоцкому.

"Все участники будут одеты в соответствии с дресс-кодом: дамы - в одноцветных вечерних платьях в пол, кавалеры - в костюмах, с бабочкой. Праздник завершится фейерверком, который увидят и гости фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу", - сообщили ТАСС в управлении по образованию и науке мэрии.

Те болельщики, которые не покинут Ростов-на-Дону после матча Исландия - Хорватия, также успеют посетить общегородской выпускной бал, который пройдет на набережной реки Дон. В прошлом году, по данным администрации, в общегородском выпускном приняли участие около 8 тыс. человек.

Выставки лучших ювелиров и камнерезов

В Калининграде в среду музей янтаря представит гостям города выставку ювелирного и камнерезного искусства. "На ней будут представлены работы участников всероссийского конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства, прошедшего в регионе в этом году", - сообщили ТАСС в учреждении отметив, что посетители смогут увидеть изделия из янтаря и других минералов, характерных для разных регионов России, например, Башкирии, Дагестана, Татарстана, Якутии, Ивановской, Иркутской, Костромской, Нижегородской областей.

В экспозиции более 500 произведений 100 художников, в том числе лауреатов конкурса.

В Самаре также будет открыта выставка местного архитектора Виталия Политова, который разработал уникальный самарский сувенир - миниатюрные копии деревянных наличников домов старой Самары. Гости города могут ознакомиться с архитектурой Самары XIX-XX веков, с изобразительным искусством местных архитекторов, дизайнеров и художников.

Дружба народов и зарядка под солнцем

День дружбы Волгограда с Хиросимой состоится в среду в городе на Волге, в преддверии матча ЧМ-2018 Польша - Япония, который пройдет на "Волгоград-Арене" 28 июня. "27 июня в помещении отделения фонда мира в центре Волгограда начнет работу площадка народной дипломатии, посвященная японскому городу-побратиму Хиросима. Участие в мероприятиях примут участие зарубежные гости и болельщики, представители общественных и молодежных организаций, а также почетный гость - полномочный министр посольства Японии в России Токуро Фуруя", - сказали в пресс-службе Волгоградской гордумы.

Также ожидается, что в Волгоград приедет японская принцесса Хисако Такамадо. Об этом ТАСС сообщил осведомленный источник во властных структурах региона, отметив, что "приезд японской принцессы в Волгоград носит частный характер, она поддерживает сборную своей страны на всех играх ЧМ-2018, приедет она и в Волгоград, однако дата ее прибытия уточняется - это может быть 27 июня или прямо в день матча - 28 июня".

Программу также приготовили для гостей Екатеринбурга. Уральские синоптики в среду днем обещают 30-градусную жару. Утром "Ельцин-центр" приглашает всех желающих на утреннюю зарядку, которая пройдет на набережной реки Исети в центре города.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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