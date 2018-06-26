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27 июня, 00:24
Месси признался, что матч ЧМ с командой Нигерии был очень тяжелым
Лионель Месси
© Александр Демьянчук/ТАСС
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Во вторник в матче группы D сборная Аргентины в Санкт-Петербурге обыграла нигерийцев со счетом 2:1 и со второго места вышли в 1/8 финала турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Нигерии был очень тяжелым. Об этом Месси рассказал журналистам после игры.

"На кону стояло все, это был трудный матч. Мы не лучшим образом провели предыдущие две встречи. Мы знали, что это будет тяжелый вечер, но мы прошли дальше", - сказал Месси на послематчевой пресс-конференции.

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Во вторник в матче группы D сборная Аргентины в Санкт-Петербурге обыграла нигерийцев со счетом 2:1. Аргентинцы набрали четыре очка в трех матчах группового этапа, они вышли в плей-офф со второго места. Нигерийцы с тремя очками завершили борьбу на турнире.

Месси был признан лучшим игроком матча. По его оценке, игра сборной Аргентины была "очень сбалансированной".

"Мы контролировали мяч в первом тайме. Думали, что так будет и во втором, но нам забили гол с пенальти. Ничья усложнила наше положение, мы начали нервничать, нам казалось, что время просто летит, но мы забили", - рассказал он.

В 1/8 финала аргентинцы сыграют с французами 30 июня в Казани.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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