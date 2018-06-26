Месси признался, что матч ЧМ с командой Нигерии был очень тяжелым

Во вторник в матче группы D сборная Аргентины в Санкт-Петербурге обыграла нигерийцев со счетом 2:1 и со второго места вышли в 1/8 финала турнира

"На кону стояло все, это был трудный матч. Мы не лучшим образом провели предыдущие две встречи. Мы знали, что это будет тяжелый вечер, но мы прошли дальше", - сказал Месси на послематчевой пресс-конференции.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Нигерии был очень тяжелым. Об этом Месси рассказал журналистам после игры.

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Во вторник в матче группы D сборная Аргентины в Санкт-Петербурге обыграла нигерийцев со счетом 2:1. Аргентинцы набрали четыре очка в трех матчах группового этапа, они вышли в плей-офф со второго места. Нигерийцы с тремя очками завершили борьбу на турнире.

Месси был признан лучшим игроком матча. По его оценке, игра сборной Аргентины была "очень сбалансированной".

"Мы контролировали мяч в первом тайме. Думали, что так будет и во втором, но нам забили гол с пенальти. Ничья усложнила наше положение, мы начали нервничать, нам казалось, что время просто летит, но мы забили", - рассказал он.

В 1/8 финала аргентинцы сыграют с французами 30 июня в Казани.