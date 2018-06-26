Тренер сборной Хорватии Далич не ожидал, что команда выиграет все три матча в группе на ЧМ

Во вторник хорваты в Ростове-на-Дону одержали победу над командой Исландии со счетом 2:1

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич не ожидал, что его команда на групповом этапе чемпионата мира не потеряет ни одного очка. Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции.

Во вторник хорваты в Ростове-на-Дону одержали победу над командой Исландии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа турнира в России. Хорваты выиграли все три матча в группе, в 1/8 финала они сыграют с командой Дании.

"Конечно, меня расстроил пропущенный гол [от исландцев], но в некоторых ситуациях повезло, были хорошие действия нашего вратаря. У нас прекрасное место в группе. Я думаю, что сегодня мы еще раз показали себя с хорошей стороны, никто не ожидал, что мы заработаем 9 очков", - сказал тренер.