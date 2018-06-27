Сборная Германии встретится с командой Южной Кореи в матче чемпионата мира по футболу

Встреча состоится в среду в Казани

ТАСС, 27 июня. Двумя матчами в Казани и Екатеринбурге в среду завершится турнир в группе F на чемпионате мира по футболу. Две путевки в плей-офф будут разыграны во встречах команд Южной Кореи и Германии, а также Мексики и Швеции.

После двух туров в квартете F сложилась запутанная ситуация, где ни одна из команд еще не гарантировала себе выход в плей-офф и не лишилась на это шансов. Лидируют с шестью очками мексиканцы (разница мячей - 3:1), по три очка набрали немцы и шведы (по 2:2), сборная Южной Кореи пока очков не имеет (1:3). Не исключен вариант, при котором сразу три команды наберут по три или шесть очков, тогда придется считать общую разницу забитых мячей, которая является первым критерием при равенстве очков.

Проще всех сборной Мексики, которая при ничьей со шведами гарантирует себе первое место, однако поражение с любым счетом оставит их на третьем месте, если только немцы не потеряют очки в матче с южнокорейцами. Сборную Германии устроит победа в два или более мячей, хотя действующие чемпионы мира могут выйти в плей-офф даже в случае ничьей, если шведы не сумеют обыграть мексиканцев, не забив при этом больше немцев.

Чемпионы мира 2014 года встретятся с соперниками из Южной Кореи на "Казань-Арене", подопечные Йоахима Лёва не имеют права на осечку, учитывая, что еще на 94-й минуте второго в группе матча со шведами они были на грани провала. Однако Тони Кроос забил гол, который принес сборной Германии победу, иначе ее судьба целиком бы зависела от конкурентов. Теперь же немцы сами могут гарантировать себе выход в плей-офф, причем даже с первого места.

Оба матча группы начнутся в 17:00 мск.

Не сыграют Боатенг и Руди

Хотя у сборной Германии немало проблем, особенно в обороне, которая не справлялась с атаками мексиканцев (0:1) и шведов (2:1). И пусть соперники забили лишь по голу, неуязвимой эта линия у немцев не выглядела. К тому же в матче со шведами был удален Джером Боатенг, который пропустит встречу с южнокорейцами, его заменит пропустивший предыдущую игру из-за повреждения Матс Хуммельс. Не сыграет и опорный полузащитник Себастьян Руди, которому сломали нос.

Из лидеров полузащиты и атаки у сборной Германии пока на своем уровне действуют лишь Кроос и Марко Ройс, которые забили оба гола команды на турнире. В любом случае, если команда Германии выйдет в плей-офф, ей необходимо усиливать игру.

Возможная неудача сборной Германии, впрочем, сенсацией не станет, если учитывать статистику предыдущих лет, ведь три предыдущих чемпиона мира из Европы не выходили из группы на следующем турнире. Так случилось со сборной Франции в 2002 году, Италии в 2010-м и Испании в 2014-м. С другой стороны, самой команде Германии в 1994 году удалось преодолеть групповую стадию, будучи действующим чемпионом мира.

Сборная Южной Кореи на нынешнем турнире играет через свою главную звезду - Сон Хын Мина из английского "Тоттенхэма". Его гол на третьей компенсированной минуте матча с мексиканцами не спас азиатов от поражения (1:2), но улучшил шансы на выход в плей-офф. В случае победы над немцами и поражения шведов. Сборная Южной Кореи станет второй, если забьет больше, чем скандинавы в Екатеринбурге.

Главный арбитр матча команд Южной Кореи и Германии - Марк Гейгер из США. Накануне тренировки команд были перенесены на Центральный стадион Казани из-за сильнейшего града, который накрыл столицу Татарстана.

Мексике хватит и ничьей

Сборные Мексики и Швеции сыграют на "Екатеринбург- Арене". Мексиканцы очень некстати пропустили гол от Сон Хын Мина в компенсированное время уже выигранного матча, иначе во встрече со шведами их устраивало бы и минимальное поражение. Теперь же любое поражение может дорого обойтись мексиканской сборной, которая здесь показывает едва ли не самую яркую контратакующую игру. Обладая очень техничными игроками в атаке, мексиканцы быстро доставляют мяч к воротам соперника.

Наставник сборной Мексики Хуан Карлос Осорио рассказал, что его команда будет играть в такой же футбол, который принес ей две победы на турнире. "Мы будем играть в атакующем ключе, как всегда играют мексиканские футболисты. Нам нужна победа, чтобы стать одной из немногих команд на турнире, кто выиграл все встречи группы", - рассказал колумбийский специалист.

При этом игра сборной Мексики очень энергозатратна и построена на хорошей физической подготовке. Мексиканцы в силовой борьбе не уступали даже немцам, они вполне способны противостоять и атлетичным шведам, если пик формы уже не был ими пройден.

На контратаки рассчитывают и шведы, однако действуют они в основном за счет длинных передач и фланговых навесов. Сборной Швеции необходима только победа, а в организации игры "первым номером" у подопечных Янне Андерссона большие проблемы. Шведы с трудом справились с командой Южной Кореи, забив единственный мяч с пенальти. Однако стандартные положения остаются их грозным оружием, учитывая преимущество в росте перед мексиканскими игроками.

На матче команд Мексики и Швеции будет работать судейская бригада во главе с Нестором Питаной из Аргентины.