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27 июня, 00:09
Сборная Бразилии сыграет с командой Сербии на чемпионате мира по футболу
Футболисты сборной Бразилии
© Петр Ковалев/ТАСС
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В другом матче группы E швейцарцы встретятся с костариканцами

ТАСС, 27 июня. Два матча в Москве и Нижнем Новгороде пройдут в среду в группе E в рамках чемпионата мира по футболу. На столичном стадионе "Спартак" встретятся сборные Сербии и Бразилии, тогда как на нижегородской арене команда Швейцарии сыграет с костариканцами.

После двух туров в группе Е по четыре очка набрали сборные Бразилии (разница мячей 3:1) и Швейцарии (3:2), три очка у сербов (2:2). Костариканцы, потерпев два поражения, уже лишились шансов на выход в плей-офф. В привилегированном положении находятся футболисты из Бразилии и Швейцарии, которым в своих матчах достаточно сыграть вничью.

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Матчи группы Е начнутся в 21:00 мск, при этом команды могут позволить себе выбирать соперника по 1/8 финала из группы F, где турнир завершится двумя часами ранее. Учитывая, что из группы F в 1/8 финала может выйти команда Германии, это может иметь немалое значение.

Сербам нужна только победа

Встреча команд Сербии и Бразилии на столичном стадионе "Спартак" определит, скорее всего, одного участника плей- офф, хотя при определенных раскладах в 1/8 финала могут выйти обе команды. Сербам необходима только победа, хотя может устроить и ничья, если швейцарцы проиграют соперникам из Коста-Рики с определенной разницей, при которой общее количество голов будет выше у сербов. В любом случае после поражения от команды Швейцарии (1:2) сербская команда обязана играть только на победу с пятикратными чемпионами мира. При этом сербы на нынешнем турнире в целом действуют с прицелом на атаку, хотя соперничать с бразильцами в контроле мяча сложно.

Сборная Бразилии не сумела здесь обыграть швейцарцев (1:1) и с трудом набрала три очка в матче с костариканцами (2:0), забив два гола уже в компенсированное ко второму тайму время. Один из мячей забил Неймар, который постепенно набирает форму после травмы. В целом игра сборной Бразилии в атаке пока далека от совершенства, однако с каждым матчем южноамериканцы прибавляют.

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Голевую передачу Неймару сделал полузащитник Дуглас Коста, который получил в том эпизоде травму и пропустит игру с сербами и возможный матч 1/8 финала. В матче с костариканцами Дуглас Коста в перерыве заменил Виллиана, так что с сербами выйдет, скорее всего, тот же состав, что начинал и предыдущую игру.

Состав команды подтвердил наставник бразильцев Тите, который рассказал, что опасается, прежде всего, игры соперника на "втором этаже". Рецепт прост, Тите рассказал, что необходимо в первую очередь исключить навесы сербов и избегать нарушений правил на флангах.

Сборная Сербии проиграла швейцарцам, несмотря на быстрый гол, при этом соперник подловил команду Младена Крстаича на контратаке на 90-й минуте. Крстаич считает, что победить бразильцев способна лишь психологически готовая к этому команда,

На матче команд Сербии и Бразилии будет работать судейская бригада во главе с Алирезой Фагани из Ирана.

Швейцария боится недооценки соперника

Очевидным фаворитом матча на стадионе "Нижний Новгород" является сборная Швейцарии, учитывая, что костариканцы в матчах с сербами (0:1) и бразильцами (0:2) практически не создали голевых моментов. Обе команды здесь показывают оборонительный футбол, при этом сборной Швейцарии он приносит результат. Швейцарцы одержали волевую победу над принципиальным соперником из Сербии, поэтому вряд ли стоит ожидать от этой дисциплинированной сборной осечки во встрече с аутсайдером.

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Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович пытался предостеречь своих футболистов от недооценки соперника, который хочет набрать первые очки на турнире. "Мы будем играть без оглядки на параллельный матч. Ничего не будем высчитывать. Надо сосредоточиться на собственном результате", - рассказал Петкович.

Сборная Коста-Рики осталась единственной на турнире, кто еще не забил ни одного мяча. По словам наставника команды Оскара Рамиреса, его команда все еще испытывает серьезное давление, хотя всех надежд уже лишилась.

Главный арбитр матча команд Швейцарии и Коста-Рики - Клеман Тюрпен из Франции.

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