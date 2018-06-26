Хадльгримссон примет решение о продолжении работы в сборной Исландии в течение недели

26 июня на "Ростов-Арене" сборная Хорватии одержала победу над командой Исландии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Исландии по футболу Хеймир Хадльгримссон примет решение о возможности продолжения работы на этом посту в течение ближайшей недели. Об этом он сообщил журналистам.

"В течение недели я подумаю над этим. Мне нужно отдохнуть, это будет хорошая возможность проанализировать будущее. Мы уже изучили Швейцарию и Бельгию, с которыми будем играть в Лиге наций. Пару недель потребуется для того, чтобы провести анализ", - сказал Хадльгримссон.

26 июня на "Ростов-Арене" сборная Хорватии одержала победу над командой Исландии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в России. Хорваты заняли первое место в группе D, исландцы с одним очком финишировали четвертыми и выбыли из борьбы.