Хадльгримссон: сборная Исландии играла на ЧМ-2018, имея свой сформировавшийся почерк

Сборная Хорватии одержала победу над командой Исландии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в России

Сборная Хорватии одержала победу над командой Исландии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в России. Хорваты заняли первое место в группе D, исландцы с одним очком финишировали четвертыми.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Исландии за последние шесть лет сумела сформировать свой стиль игры в футболе. Об этом сообщил на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Хеймир Хадльгримссон.

"То, что сделали в последние годы, 6 лет, мы нашли свое лицо, лицо национальной сборной, свой стиль в футболе, сформировался почерк, оптимальная среда для взаимодействия. Все игроки понимают, как мы играем", - сказал Хадльгримссон.

"Я хотел бы поздравить хорватов с победой, они великолепно сыграли во всем турнире, мы желаем им успеха, - продолжил тренер. - Такое качество игры очень далеко может их привести. Мы ожидали такого матча, мы знали, что они будут больше владеть мячом, чем мы".

Хадльгримссон признал, что у его команды еще мало опыта игры со столь искушенными соперниками. "Я горжусь тем, как показали себя мои ребята, горжусь их характером. Они настоящие бойцы", - подчеркнул тренер.

"У нас была возможность выйти в плей-офф. Тем не менее мы разочарованы. Хорваты играли качественно, поэтому нам приходилось идти на риск, который не всегда был просчитан", - подытожил 51-летний специалист.