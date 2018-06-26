Тренер сборной Нигерии объяснил поражение от аргентинцев на ЧМ молодостью своей команды

Во вторник в матче группы D сборная Аргентины в Санкт- Петербурге обыграла нигерийцев со счетом 2:1

Во вторник в матче группы D сборная Аргентины в Санкт- Петербурге обыграла нигерийцев со счетом 2:1. Аргентинцы набрали четыре очка в трех матчах группового этапа, они вышли в плей-офф со второго места. Нигерийцы с тремя очками завершили борьбу на турнире.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор объяснил проигрыш в матче группового этапа чемпионата мира от аргентинцев молодостью своей команды. Об этом он рассказал на послематчевой пресс- конференции.

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"Конечно, мы очень разочарованы. Моя команда отдала все, что могла, во втором тайме просто отлично играли, показали красивый футбол - как мы можем. Но не хватило опыта - у нас молодая команда. Через несколько лет вы увидите прекрасную команду", - сказал Рор.

Тренер сборной Нигерии отметил, что защите было очень трудно играть против Лионеля Месси, и это потребовало корректировок в расстановке игроков. "Когда Месси играет против вас с правой стороны, нужны очень хорошие защитники", - сказал он.

Рор также заявил, что не хотел бы уходить с поста главного тренера, поскольку ему удалось создать хорошую команду.