Тренер: сборная Исландии прекрасно выступила на ЧМ, несмотря на проигрыш хорватам

Исландская команда уступила сборной Хорватии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон считает, что футболисты прекрасно выступили на чемпионате мира, несмотря на проигрыш в Ростове-на-Дону в матче с командой Хорватии. Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции.

"Сегодня мы очень хорошо играли, мне кажется. Неплохо выступили против Аргентины, Нигерии. Мне показалось, что вся команда была на высоте, команда прекрасно играла, турнир был хорошим для нас. Я горжусь своими футболистами после заключительного матча, мы показали, что заслуженно приехали сюда", - сказал он.

По словам специалиста, его наполняет гордость, также он сообщил, что ему будет сложно прощаться с командой. "Нам нужно не только отдохнуть и переварить то, что произошло здесь, мы возьмем домой немало гордости, то, как мы показали себя, заслуживает гордости", - добавил тренер.

Он добавил, что "тренировать сборную Исландии - лучшая работа в мире".

Сборная Хорватии одержала победу над командой Исландии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.