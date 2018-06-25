Футбольное руководство Египта отказалось уйти в отставку после провала сборной на ЧМ-2018

Египтяне не смогли пройти в плей-офф, проиграв во всех трех матчах группового этапа ЧМ-2018

"Мы не совершали никаких нарушений и отказываемся подавать в отставку", - указывается в обнародованном заявлении административного совета EFA.

КАИР, 26 июня. /ТАСС/. Руководство Египетской футбольной ассоциации (EFA) во главе с Хани Абу Ридой отказалось уходить в отставку после провала национальной сборной на ЧМ-2018. Об этом сообщил телеканал "Ан-Нахар".

Ранее во вторник представитель комитета по делам молодежи и спорта парламента страны, депутат Самир аль-Батыхи призвал Египетскую футбольную ассоциацию уйти в отставку после провала сборной на мировом первенстве. В следующий понедельник парламентский комитет соберется для обсуждения сложившейся ситуации в национальном футболе.

Египтяне не смогли пройти в плей-офф, проиграв во всех трех матчах группового этапа ЧМ-2018. Сначала команда уступила уругвайцам (0:1), затем "фараоны" потерпели поражение от сборной России (1:3), а в понедельник проиграли команде Саудовской Аравии (1:2).

В понедельник в Каире было официально объявлено о том, что контракт с главным тренером сборной Эктором Купером продлеваться не будет. В кратчайшие сроки планируется заключить договор с новым тренером сборной, которой уже через 3 месяца предстоит участвовать в отборочных играх Кубка африканских наций.

Руководство футбольной ассоциации страны выразило признательность и благодарность Куперу за работу, результатом которой стал выход национальной команды в финал Кубка африканских наций в 2017 году и участие в ЧМ-2018 впервые за последние 28 лет.