Бадель: сборная Хорватии верит в свою силу в предстоящем матче 1/8 финала ЧМ с датчанами

Во вторник сборная Хорватии в Ростове-на-Дону одержала победу над командой Исландии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа турнира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Хорватии верят в свои силы в предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Дании. Об этом на пресс- конференции рассказал полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель. Во вторник сборная Хорватии в Ростове-на-Дону одержала победу над командой Исландии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа турнира. Один из мячей забил Бадель, признанный лучшим игроком по итогам этого матча. Хорваты с первого места в группе D вышли в 1/8 финала, где сыграют с датчанами.