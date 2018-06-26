Бадель: сборная Хорватии верит в свою силу в предстоящем матче 1/8 финала ЧМ с датчанами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Хорватии верят в свои силы в предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Дании. Об этом на пресс- конференции рассказал полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель.
Во вторник сборная Хорватии в Ростове-на-Дону одержала победу над командой Исландии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа турнира. Один из мячей забил Бадель, признанный лучшим игроком по итогам этого матча. Хорваты с первого места в группе D вышли в 1/8 финала, где сыграют с датчанами.
"Что касается Дании, сейчас сложно что-то оценить, думать об этом будем завтра, но они заслужили выход в плей- офф. Мы верим в свою силу и хорошую форму. Я думаю, что мы покажем всю свою форму в следующем матче", - сказал он.
Бадель рассказал, что запомнит Ростов только с лучшей стороны. "Впечатления потрясающие после такой победы, победа поднимает моральный дух. Ростов, безусловно, займет место в наших сердцах", - добавил он.
Матч 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.