Футболист сборной Хорватии Бадель признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 с исландцами

Сборная Хорватии в Ростове-на-Дону обыграла команду Исландии со счетом 2:1, Бадель отметился забитым мячом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Хорватии по футболу Милан Бадель признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Исландии.

Во вторник сборная Хорватии в Ростове-на-Дону обыграла команду Исландии со счетом 2:1. Бадель отметился забитым мячом.

Сборная Хорватии с девятью очками заняла первое место в группе D и в 1/8 финала чемпионата мира сыграет с командой Дании. Вторыми в группе финишировали аргентинцы, которые в первом раунде плей-офф встретятся с французами.