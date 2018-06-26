Месси признан лучшим игроком матча чемпионата мира по футболу Аргентина - Нигерия

Во вторник в матче группы D сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1, Месси открыл счет в матче

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Нигерии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Во вторник в матче группы D сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1. Месси открыл счет в матче на 14-й минуте. Аргентинцы набрали четыре очка в трех матчах группового этапа и вышли со второго места в плей-офф.

В 1/8 финала сборная Аргентины сыграет с командой Франции. Встреча пройдет в Казани 30 июня.