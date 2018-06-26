Сборная Аргентины со второго места вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 и сыграет с командой Франции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге, игру посетили 64 468 человек.
Счет в матче на 14-й минуте открыл аргентинский нападающий Лионель Месси. Этот гол стал 100-м на чемпионате мира в России, а стадион в Санкт-Петербурге стал 100-м, на котором Месси забивал голы за свою карьеру. На 49-й минуте отличился полузащитник сборной Нигерии Виктор Мозес с пенальти. Победный мяч на 86-й минуте забил защитник Маркос Рохо.
Сборная Аргентины одержала первую победу на турнире и набрала четыре очка. Аргентинцы заняли второе место в группе D, уступив лидерство хорватам (9 очков). В 1/8 финала сборная Аргентины сыграет с командой Франции, которая заняла первое место в группе С. Нигерийцы набрали три очка и завершили выступления на турнире. Последнее место в этой группе с одним очком заняли исландцы.
Матч 1/8 финала между сборными Аргентины и Франции пройдет 30 июня в Казани. Ранее команды дважды встречались на чемпионатах мира. В 1930 году победу одержали аргентинцы со счетом 1:0, в 1978 году южноамериканская сборная также была сильнее - 2:1.
Вратарь аргентинцев 31-летний Франко Армани провел дебютный матч в составе национальной команды. Он стал 17-м голкипером, вышедшим в основе сборной Аргентины в игре чемпионата мира, ни одна сборная мира в своей истории не выставляла на матчи мировых первенств большее количество различных вратарей.
Рохо забил свой третий гол за национальную команду. Также он стал вторым защитником в истории аргентинского футбола, который забил больше одного мяча в матчах мировых первенств. Даниэль Пассарелла, который был капитаном сборной Аргентины на победном ЧМ-1978, забил три мяча на мировых первенствах. Свой первый гол на чемпионате мира Рохо забил на турнире в 2014 году также в ворота сборной Нигерии (3:2).
Сборная Аргентины четвертый раз подряд вышла из группы на чемпионате мира (2006, 2010, 2014, 2018). Последний раз аргентинцы не сумели выйти из группы на турнире в 2002 году.
Сборные Аргентины и Нигерии девятый раз играли друг с другом. Аргентинцы в шестой раз одержали победу, нигерийцы выигрывали дважды, еще один раз команды сыграли вничью. На чемпионатах мира сборные встретились пятый раз. Все пять раз побеждала сборная Аргентины с разницей в один мяч.