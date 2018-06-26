Хорваты вышли в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места и сыграют с датчанами

Хорватская команда обыграла сборную Исландии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Хорватии одержала победу над командой Исландии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Хорваты заняли первое место в группе D и сыграют с датчанами в 1/8 финала турнира.

Счет на 53-й минуте открыл хорват Милан Бадель. У исландцев отличился Гильфи Сигурдссон на 75-й минуте с пенальти. Победный гол в составе хорватов забил Иван Перишич на 90-й минуте.

Встреча группы D, которую посетили 43 472 человека, прошла в Ростове-на-Дону.

Сборная Хорватии, которая ранее уже обеспечила себе участие в плей-офф, набрала девять очков в трех матчах и заняла первое место в группе D. В 1/8 финала хорваты сыграют с датчанами, которые заняли второе место в группе С. Сборная Исландии набрала одно очко и заняла четвертое место в группе. Исландцы завершили выступление на своем дебютном мировом первенстве.

В другом матче группы D, который прошел в Санкт-Петербурге, сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1. Аргентинцы заняли второе место в группе и вышли в плей-офф турнира. В 1/8 финала сборная Аргентины сыграет с командой Франции 30 июня в Казани. Нигерийцы, набрав три очка, заняли третье место и завершили выступление на турнире.

Матч 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде. Сборные Хорватии и Исландии в седьмой раз играли друг с другом. Хорваты одержали пятую победу, один раз выиграли исландцы, еще однажды команды сыграли вничью.